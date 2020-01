Les cinq raisons de la crise de l’Atlético

L’Atlético de Madrid ne traverse pas son meilleur moment. Ni le Cholo Simeone, qui est interrogé par un secteur du passe-temps insatisfait de la direction et des dernières actions que prend le sommier.

L’élimination de la Copa del Rey aux mains d’un deuxième B en tant que Leonesa culturelle et La situation de la ligue ne accompagne pas. L’Atletico est troisième de la Ligue, mais le dernier coup contre Eibar, où les sensations étaient mauvaises, laisse celles de Simeone à huit points du Real Madrid et de Barcelone, qui codirigent la table.

C’est vrai que L’Atlético a commencé la saison avec plusieurs conditions, comme la perte de nombreux joueurs réguliers et l’adaptation conséquente au style que Cholo Simeone imprime dans le club rojiblanco chaque saison. Mais en plus de cela, il y a d’autres clés du mauvais moment que traversent les matelas.

Fond de garde-robe

L’équipe de l’Atlético est composée de 21 joueurs – sans compter Vrsaljko -, dont deux gardiens de but. Ainsi, Simeone a à sa disposition 19 joueurs de terrain, qui devrait supprimer Diego Costa, qui souffre d’une blessure à long terme, et ajouter les pertes continues dues aux inconvénients de certains joueurs tels que Giménez, Savic, Koke, Vitolo, Trippier … Ces absences dans un effectif si court à Simeone pour terminer appels avec les joueurs de la filiale et facturer les minutes des titulaires d’habitude.

Niveau bas de certains joueurs

Il est également vrai que certains joueurs ne se produisent pas au niveau attendu. Joao Felix, qui n’a pas mal joué contre Cultural, n’a pas assumé ces gallons dans une attaque de l’Atletico dans laquelle Diego Costa, quand il n’était pas blessé, n’a pas beaucoup contribué. Un autre cas est Saul, à qui le Cholo continue d’avoir des vertiges, changeant de position tant de fois pendant le même jeu Lemar n’apparaît toujours pas pour le Metropolitan et Vitolo donne un de chaux et un autre de sable.

Année de transition

Ils l’avaient déjà prévenu de l’Atlético: “Ce sera une année de transition.” N’oubliez pas la philosophie très marquée de Cholo Simeone, que tout joueur a toujours du mal à adapter. Eh bien cette année, il n’y a eu ni plus ni moins que Huit nouveaux visages. Plus d’un tiers de l’équipe. Bien que les footballeurs comme Herrera, Llorente semblent s’adapter au style de l’entraîneur argentin, ils ont également besoin temps d’acclimatation pour accueillir pour jouer avec ses nouveaux coéquipiers.

Manque d’objectif

Peut-être le grand mal de l’Atlético ce cours. En fait, si l’équipe avait réussi face à Léon après quatre sublimes passes décisives de Joao Felix, les rojiblancos auraient été au tirage au sort pour la huitième Coupe. Le Portugais ne va pas bien dans les derniers mètres, ni Diego Costa était avant sa blessure. Et de Saponjic préférable de ne pas parler, car le Serbe a joué ses premières minutes contre le Cultu. De cette façon, Simeone a été confié aux objectifs d’un Morata qui essaie mais ne peut pas compter uniquement sur lui. C’est l’une des raisons pour lesquelles ils travaillent désespérément pour amener Cavani dans la métropole.

Absence de poids lourds

La marche dans les dernières années des poids lourds de la garde-robe a laissé l’Atlético sans figures qui imposent des portes à l’intérieur. Tiago a été le premier et avec les années qu’ils quitteraient Gabi, Fernando Torres, Godín, Juanfran … Ce fut une saison au cours de laquelle Koke, Saúl, Giménez, Oblak et compagnie faire un pas en avant et assumer d’autres responsabilités pour être plus direct avec l’équipe avec les mauvais résultats et avec les moitiés dans lesquelles ils se sont endormis et leur a coûté des points.