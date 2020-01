Les citations les plus drôles de Conor McGregor et les meilleurs moments de la conférence de presse avant le choc de l’UFC 246 avec Donald ‘Cowboy’ Cerrone

Conor McGregor est, sans aucun doute, l’un des talents les plus électrisants du monde des arts martiaux mixtes.

Mais on peut dire que l’Irlandais est encore plus divertissant avec un microphone à la main qu’un gant.

Une conférence de presse de Conor McGregor est toujours une grande occasion

McGregor revient à l’action ce samedi soir au T-Mobile Arena de Las Vegas lorsqu’il affronte Donald Cerrone.

L’événement principal des poids mi-moyens de l’UFC 246 voit «The Notorious» revenir dans la division des poids mi-moyens pour la première fois depuis ses batailles épiques avec Nate Diaz en 2016.

Et même s’il a certainement une rivalité aussi intense avec «Cowboy» qu’avec Diaz, le couple a une histoire.

Lors de la conférence de presse de l’UFC «Go Big» en 2015, McGregor a confirmé son intention de passer à la division des poids légers après avoir remporté le titre poids plume de Jose Aldo.

. – Contributeur

Donald ‘Cowboy’ Cerrone a le plus de victoires et le plus de victoires dans l’histoire de l’UFC

Cela a contrarié Cerrone, qui à son tour a dit au Dubliner confiant de «s’asseoir le f *** down».

Avant la conférence de presse du Pearl Theatre de Sin City mercredi soir, talkSPORT.com a décidé de fouiller dans les archives pour trouver les meilleurs moments de McGregor derrière le micro et de ses conférences de presse.

“Le bébé de Soixante G!”

McGregor est entré dans l’UFC comme rien de plus qu’un Irlandais affamé et talentueux, désireux de faire sa marque.

Après avoir dépêché avec Marcus Brimage avec consommé avec un KO de premier tour, ‘The Notorious’ avait un message simple pour le président Dana White.

À sa manière, McGregor a demandé son bonus après le combat en criant dans le microphone: «Dana, le bébé de soixante G!». Il est devenu un classique instantané et a attiré le jeune combattant arrogant avec un Mohawk douteux dans le monde MMA.

“Stupide baldy t ​​***”

Alors que ses débuts en boxe avec Floyd Mayweather n’ont peut-être pas eu autant de succès qu’il l’espérait, McGregor a quand même réussi à capturer l’imagination d’un public complètement différent.

Les fans des pugilistes ont regardé avec incrédulité un homme qui n’avait jamais boxé professionnellement auparavant dire au monde qu’il allait éliminer l’un des plus grands boxeurs défensifs de l’histoire.

Lors de la dernière étape de leur tournée mondiale à Londres, McGregor était en pleine forme alors qu’il faisait semblant de gifler le chauve de Mayweather.

Et, après l’avoir déchiré pour avoir porté des ascenseurs dans ses chaussures, il a dit: “Tu aurais dû les porter le premier jour, espèce de con stupide.”

. – .

Le joueur de 31 ans était en forme sensationnelle pour promouvoir la lutte contre Mayweather

Mathématiques mentales avec Mystic Mac

La rivalité avec Diaz a dégénéré en une véritable guerre au moment de la naissance de l’UFC 202.

Cependant, avant leur premier combat en mars 2016, McGregor était d’humeur jubilante après sa victoire sur Jose Aldo et se sentait intouchable.

Lors d’une interview avec CNBC, McGregor s’est moqué du natif de Stockton et a suggéré qu’il avait des problèmes avec la simple arithmétique.

“Je possède Rio de Janeiro”

Lorsque McGregor a définitivement terminé le règne de cinq ans de Jose Aldo en tant que champion poids plume en 2015, cela n’a pas surpris les personnes qui ont suivi la carrière de l’Irlandais.

Bien que le Brésilien ait été un champion fantastique (et sans doute plus équilibré), la guerre mentale et les jeux d’esprit de McGregor avaient mis Aldo au point de rupture.

Pendant près d’un an, les deux hommes se sont succédés à travers le monde alors qu’Aldo a dû se retirer du premier combat.

Mais avant que cela ne se produise, McGregor a prononcé l’un des discours les plus arrogants et les plus brillants au peuple du Brésil natal d’Aldo.

“Je possède Rio de Janeiro”, a déclaré McGregor. «Je suis assis ici, les pieds sur le bureau.

. – .

McGregor a remporté le titre de poids plume d’Aldo en seulement 13 secondes

“Qu’est-ce que quelqu’un va y faire?” Pas un des vôtres [sic] vont faire quoi que ce soit à ce sujet.

«Mon nom, le nom McGregor, la devise de ma famille… signifie que royal est dans mon sang. Cela remonte à loin. Donc pour [Aldo] pour dire qu’il est le roi et que je suis le farceur, si c’était une autre époque, j’envahirais sa favela à cheval et tuerais quelqu’un qui n’était pas apte au travail.

«Mais nous sommes dans une nouvelle ère. Alors je vais lui crier le cul en juillet. “

“Vous ne pouvez même pas lire!”

Avant de se moquer de Mayweather à Londres, McGregor a également augmenté «Money» lors de la deuxième étape de sa tournée à Toronto.

L’ancien champion du monde des cinq poids a apporté un sac à dos rempli d’argent sur la scène pour prouver qu’il ne souffrait pas de problèmes fiscaux, comme l’a affirmé «The Notorious».

Et à la fin d’une diatribe extraordinaire, il a porté un coup accablant pour laisser la foule hystérique ravie alors qu’il taquinait l’homme de 42 ans pour son incapacité à lire.

Il a dit: «Pourquoi portez-vous un sac d’école? Vous ne pouvez même pas lire! “

. – .

McGregor a rincé Mayweather lors de leur tournée mondiale à plusieurs reprises

“Je voudrais saisir cette occasion pour m’excuser …”

Après avoir livré l’une des performances les plus emphatiques et composées dans un combat pour le titre UFC, McGregor avait une chose en tête.

L’Irlandais est entré dans l’histoire à l’UFC 205 en battant Eddie Alvarez pour réclamer la ceinture légère pour ajouter à la sangle poids plume qu’il avait gagnée un an auparavant.

En devenant le premier «double champion» de l’histoire, McGregor voulait naturellement célébrer avec ses ceintures.

Et pendant que Dana White allait les chercher, ‘The Notorious’ a prononcé l’un des grands discours octogonaux de tous les temps, en disant: “Je voudrais saisir cette occasion pour m’excuser… auprès de personne!”

“C’est la nuit de la culotte rouge”

McGregor a présenté au monde une phrase désormais emblématique lors de la conférence de presse «Go Big» en 2015, lorsqu’il a déclaré que quiconque voudrait le combattre.

En faisant référence aux sommes d’argent lucratives qu’il a pu générer, il a regardé les prétendants légers sur scène et a livré des vérités froides et dures.

Bien qu’il soit extrêmement proche de son combat avec Jose Aldo, McGregor envisageait déjà de gravir une division et de prendre la sangle légère.

Insistant sur le fait que n’importe quel combattant abandonnerait ce qu’il avait prévu de lui faire face, McGregor essaya de l’expliquer en termes plutôt graphiques – bien que simplifiés -.

“Parce que je change ta vie de cul”, a-t-il déclaré au champion actuel de 155 livres Rafael dos Anjos. «Je peux te rendre riche.

“Tu me bats, c’est une fête. Quand vous signez pour me battre, c’est une fête, vous appelez à la maison, vous appelez: «Bébé, nous l’avons fait. Étaient riches. Conor McGregor nous a rendus riches. Sortez la culotte rouge. Nous sommes riches, bébé. “”

“Qui est ce mec?”

Aussi bien planifiée et aussi spirituelle que certaines des meilleures réponses de tous les temps de McGregor ont été, sa plus grande ligne était tout de suite.

La première conférence de presse de l’UFC 205 après l’annonce de son combat contre Alvarez a en fait commencé relativement docile à New York.

En fait, le champion des poids plumes a commencé par dire «Je n’ai rien contre Eddie».

Mais après plusieurs barbillons ennuyeux par le natif de Philadelphie, McGregor est rapidement entré dans son flux.

. – .

McGregor est de l’or pur de la comédie derrière le microphone

Comme pour la plupart des conférences de presse de McGregor, ce n’était pas seulement son adversaire qui ressentait toute la force de sa langue acérée. Interrogé par un journaliste qui lui donnerait son combat le plus dur sur scène, l’Irlandais s’est arrêté pour l’effet.

Sentant une opportunité, Jeremy Stephens, compétiteur pérenne des poids plumes, en a profité pour dire au monde entier qu’il battrait McGregor parce que «quand je met KO, les gens ne f ****** bougent pas».

Dès que Stephens a prononcé ces mots, McGregor l’a fait payer en regardant autour de lui avec incrédulité et en lui demandant simplement «qui est ce connard?»

.