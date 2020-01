Les classements de l’Open d’Australie sont retardés par la fumée du feu

15 janvier 2020, 11 h 35 Melbourne, Australie, 15 janvier (Prensa Latina) Les organisateurs de l’Open de tennis australien, le premier Grand Chelem de la saison, ont retardé la journée de qualification aujourd’hui en raison de la fumée provenant des incendies Au pays depuis des mois.

Selon les organisateurs, la qualité de l’air s’est détériorée depuis mardi à Melbourne, où se déroule la qualification pour ce tournoi de tennis, et pour cette raison les actions ont été interrompues et reportées.

Les incendies de forêt, qui maintiennent la nation en haleine depuis septembre dernier et provoquent – jusqu’à présent – 28 morts, sont à l’origine de la détérioration de la qualité de l’air.

En fait, les plus hautes autorités australiennes exhortent la population à rester chez elle pour éviter les problèmes respiratoires et autres facteurs aggravants pouvant provoquer une respiration constante de la fumée.

Plusieurs joueurs ont protesté contre la contamination et même certains ont quitté le concours (tels que Dalila Jakupovic, Eugénie Bouchard et Xiandi You, de Serbie, Canada et Chine, respectivement), alors qu’ils étaient presque sans air ou souffrant d’une crise de toux.

Cette situation oblige les organisateurs à débuter les matchs plus tard et dans les salles couvertes, en plus de suspendre l’entraînement des joueurs, qui se font principalement en extérieur.

Malgré tout cela, le tirage principal de l’Open d’Australie débutera lundi prochain. Les organisateurs ont confirmé que le tournoi se poursuivait comme prévu à Melbourne Park, mais seuls les courts couverts seront utilisés.

Cette année, la Serbe Novak Djokovic et la Japonaise Naomi Osaka défendront la couronne chez les deux sexes.

Selon l’Université de Sydney, plus d’un milliard d’animaux de toutes les espèces qui ont un habitat en Australie sont morts depuis septembre dernier à cause des incendies de forêt.

Jusqu’à présent, 28 personnes sont décédées et la fumée des incendies a atteint le Chili, le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay, entre autres régions d’Amérique du Sud, ont indiqué les médias locaux.

Les déflagrations en Australie sont sans précédent et jusqu’à ce lundi, plus de deux mille maisons et 10,3 millions d’hectares de terres ont été calcinés.

mem / yas