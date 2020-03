Les Cleveland Browns échangent Odell Beckham aux Packers de Green Bay?

Les Browns de Cleveland échangent-ils Odell Beckham Jr. avec les Packers de Green Bay?

La saison dernière, Green Bay a fait son chemin jusqu’au match de championnat NFC.

Derrière les efforts du nouvel entraîneur-chef Matt LaFleur et du quart-arrière Aaron Rodgers, les Packers ont vaincu les Vikings du Minnesota lors de la ronde divisionnaire NFC avant de finalement tomber aux 49ers de San Francisco un tour plus tard.

Bien que se rendre à un match de conférence ne soit pas un éternuement, la façon dont Green Bay a été si complètement dominé dans une déroute de 17 points était assourdissante.

Rodgers est toujours un joueur incroyable, cela ne fait aucun doute. Mais il a maintenant 36 ans. Les quarts ne s’améliorent pas lorsqu’ils sortent de la mi-trentaine, ils s’aggravent. Les choses qu’il a pu faire avec peu de soutien avant qu’il ne puisse plus le faire à l’avenir.

Il aura besoin d’aide.

Récemment, l’initié ESP NFL NFL Dan Orlovsky a suggéré une décision qui, selon lui, pourrait fournir aux Packers précisément le type de soutien dont Rodgers a besoin.

“Si les Packers peuvent décrocher quelque chose comme un choix de deuxième ronde pour Odell Beckham, et avoir Davante Adams et Odell Beckham de l’autre côté – oui, ils doivent gagner et lui faire le football pour garder (Odell) heureux – mais Odell Beckham joue mieux que les gens ne le pensent », a-t-il déclaré.

Cleveland n’a évidemment eu Beckham que pendant un an, mais il est clair que le mariage ne s’est pas déroulé comme prévu. À un moment donné la saison dernière, Beckham suppliait littéralement les équipes adverses d’échanger pour lui.

Est-ce que Green Bay pourra finalement conclure un accord pour Beckham? Le temps nous le dira. Devraient-ils? Absolument.

En relation: Les représentants de Tom Brady rencontrent des chargeurs, des voleurs et des colts