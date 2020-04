Les clichés les plus importants de l’épisode 3 de «The Challenge»

Le défi a toujours été une émission fortement éditée – la principale chose qui l’empêche de se sentir comme un sport réel est le fait que chaque défi d’élimination s’accompagne d’environ 600 coupures de caméra – mais nous ne nous souvenons pas qu’il ait jamais été aussi boosté après production. Total Madness vole à travers des filtres de caméra et des graphiques de bas niveau; cela prend d’énormes oscillations de la salle de montage. C’est tout simplement étonnant. Ainsi, chaque semaine, nous collecterons les meilleurs moments de chaque épisode dans des captures d’écran, ajoutant parfois du contexte, laissant parfois l’image elle-même dire mille mots.

La couverture du visage

Permettez-moi de vous expliquer ce que vous regardez: voici Bayleigh et son petit ami, Christopher «Swaggy C» Williams, en train de s’embrasser sous une couverture recouverte de photos d’eux-mêmes; des choses incroyablement grossières et effrayantes; presque certainement sexuelle d’une manière que je ne veux même pas considérer. Voici comment vous pouvez distinguer les personnes du Défi des personnes non-Défi: les personnes du Défi sont des aholiques de rage qui exercent leur énergie de manière simple et traditionnelle comme se battre et s’entendre ivres entre elles, tandis que Bayleigh et Swaggy – deux anciens de Big Brother – sont des mecs bizarres qui se connectent à Internet et paient quelqu’un pour faire une couverture avec leurs photos.

C’est le genre de chose qui conduirait à se faire tabasser au camp d’été.

La superposition de confusion

Cette semaine, Johnny Bananas est devenu le deuxième candidat (après Tori) à recevoir la superposition de confusion, c’est-à-dire quand un tas de nombres aléatoires et de symboles entourent la tête du candidat pour montrer qu’ils sont très, très confus.



CT Superhero

CT est un monstre; c’est le seul humain que j’ai jamais vu transformer un autre humain en sac à dos. Et dans cet épisode, CT a eu un autre moment de super-héros – le défi n’était pas seulement de résoudre un casse-tête, mais de traverser ensuite un champ et de déclencher un détonateur qui fait exploser un camion. Si vous vous demandez: oui, la deuxième partie était complètement inutile, en plus d’être une excuse pour une gigantesque explosion.

Le budget SFX pour cette saison est apparemment à travers le toit. Mais cela en vaut également la peine, car l’explosion nous a donné cette image:

[Wipes a single tear from cheek] C’est… c’est tellement beau.

MTV

Sanglier (bananes) sur le sol

Johnny Bananas est l’un des joueurs les plus anciens et les plus célèbres de l’histoire du Challenge. Il a remporté six finales et gagné 684 720 $ sur 19 saisons, et au fil du temps, il a utilisé sa réputation pour intimider tout le monde afin qu’il se conforme. Mais les chiffres commencent à se retourner contre lui – il s’est fait plus d’ennemis que d’amis au fil des ans, et certains de ces ennemis ont pris le courage de l’affronter. Prenez Ashley, par exemple: Ashley a remporté deux saisons et, selon les statistiques de prix, est en fait la joueuse la plus gagnante de l’histoire du Challenge après avoir gardé le prix d’un million de dollars pour elle sur Final Reckoning.

Mais les statistiques ne sont pas les mêmes que le pouvoir et le respect, ce qu’Ashley a découvert lorsqu’elle a tenté d’orchestrer un coup d’État contre Bananas lors du vote de groupe. La seconde banane a réalisé ce qui se passait, il a commencé à s’appuyer sur les gens, les incitant maniaque à parler, les osant voter contre lui.

Il commence à applaudir à un moment donné!

À ce stade du vote, la scène a commencé à me sembler très familière. Et puis j’ai réalisé: c’est Kendall qui essaie de chasser son père de Waystar Royco dans la saison 1 de la succession. (Alerte spoiler pour ce spectacle, au fait.) C’est étrange:

HBO

Les deux scènes se déroulent de manière identique, alors que les alliés qu’Ashley était convaincue qu’elle avait obtenu commencent à se balancer – ou s’abstiennent essentiellement (comme le font Stewy et Lawrence dans Succession). La simple présence de Johnny – et la peur de se prononcer publiquement contre lui – suffit à remettre les chiffres de son côté. Et tout comme les scènes commencent de la même manière, elles se terminent de la même manière, le roi gagnant.

HBO

«J’adore ça», dit Bananas. “C’est vraiment facile pour les gens d’avoir des putains de couilles, de courir dans la maison, de faire des idées. Mais quand vous êtes assis ici – sur ce canapé – les couilles de tout le monde se ratatinent. »

Il parlait du Défi, mais il aurait tout aussi bien pu parler de la première saison de Succession.

RIP, King

Je suis heureux que nous ayons eu cette photo de super-héros de CT parce que, malheureusement, Jay de Survivor a réussi un bouleversement de tous les temps et l’a battu dans le défi d’élimination. Je ne veux pas vraiment en parler; Je suis trop bouleversé. Je veux juste intégrer cette image finale prouvant davantage le statut d’icône de CT – sa réponse à Jay quand Jay dit que lui faire face dans une élimination était «l’un de ses rêves».

Je t’aime, CT. Tu vas me manquer.

