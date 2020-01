Les Clippers pour consolider la quatrième place dans l’Ouest en NBA

21 janvier 2020, 11: 3Dallas, États-Unis, 21 janvier (Prensa Latina) Les Los Angeles Clippers tenteront aujourd’hui de consolider leur quatrième place à la Conférence Ouest de la National Basketball Association (NBA) des États-Unis contre les Mavericks de Dallas

L’équipe angélienne occupe cette position de l’Ouest, avec 30 victoires et 13 défaites, et dépasse en 2,5 matchs celle de Mavericks, qui apparaît à la cinquième place (27-15).

Lundi pour célébrer la fête de Martin Luther King, 14 matchs ont été joués et laissé pour l’histoire l’humiliation des Lakers de Los Angeles contre les Celtics de Boston, la marque de 61 points de Damian Lillard base et 21 triplés des pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Le joueur de base Kemba Walker a connu sa meilleure performance en tant que professionnel depuis son arrivée chez les Celtics en menant son équipe pour la première fois de sa carrière à battre une équipe de l’attaquant LeBron James après avoir gagné par 139-107.

Walker, en tant que joueur de la franchise des Charlotte Hornets, n’a jamais réussi à gagner James (28-0), mais cette fois, il a contribué 20 points et a aidé l’attaque équilibrée des Celtics à mettre fin à la séquence de défaites contre l’équipe Angelino.

L’attaquant Jayson Tatum s’est également démarqué en tant que leader de l’attaque des Celtics en marquant 27 unités qui ont laissé les Lakers, actuels leaders de la Conférence Ouest, avec la pire défaite à ce jour cette saison.

James, qui a contribué un double-double de 15 buts, 13 passes décisives et quatre rebonds, a reconnu à la fin du match que les Celtics les avaient surpassés dans toutes les facettes du match.

Pour sa part, Lillard a marqué 61 cartes, sa meilleure marque de franchise, ainsi que les 11 triples qu’il a réalisés dans le match avec les Portland Trail Blazers, qui ont surpassé les Golden State Warriors 129-124.

Lillard est également devenu le premier joueur de la NBA à marquer 60 points ou plus avec 10 triplets ou plus dans un match et est le sixième avec plusieurs 60 buts.

Une autre base, Jrue Holiday, est revenue de sa blessure au coude gauche et a mené les Pélicans avec 36 unités à un succès de 123-116 contre les Grizzlies de Memphis, qui ont subi une séquence de sept victoires consécutives.

L’attaquant grec Giannis Antetokounmpo a joué un autre jour spécial de sa carrière professionnelle en obtenant un triple double de 28 buts, 14 rebonds et 10 passes décisives dans le match que les Milwaukee Bucks ont devancé les Chicago Bulls 111-98.

Dans un autre défi, l’attaquant recrue Michael Porter Jr. a obtenu son deuxième double-double de la saison en contribuant 20 points et 14 balles piégées sous les cerceaux qui ont aidé les Denver Nuggets à battre les Timberwolves 107-100. Minnesotta

La performance de Porter Jr. a permis aux Nuggets de reprendre le chemin du triomphe et avec une marque de 30-13, ils mènent toujours la division Nord-Ouest, à égalité avec l’Utah Jazz, qui a battu les Indiana Pacers 118-88.

L’escorte Donovan Mitchell a contribué 25 unités en tant que leader de l’attaque équilibrée du Jazz, qui a remporté son deuxième match consécutif et le numéro 12 des 13 derniers joués.

De plus, la base Chris Paul est retournée au Toyota Center et a mené l’Oklahoma City Thunder à une victoire de 112-107 contre les Houston Rockets, qui ont subi leur quatrième revers.

Paul a marqué 28 buts, dont quatre triples, capturé sept rebonds, distribué trois passes décisives et récupéré trois balles en tant que leader d’une liste de quatre joueurs de Thunder qui avaient des nombres à deux chiffres.

La base Russell Westbrook s’est également démarquée contre son ancienne équipe du Thunder avec un triple-double de 32 cartes, 12 passes et 11 rebonds, le huitième de la saison.

Les Philadelphia Sixers ont battu les Brooklyn Nets 117-111, avec un triple-double de 34 points, 12 rebonds et 12 passes décisives de la base australienne Ben Simmons.

Dans les autres résultats de la journée, San Antonio a battu 118-120 à Phoenix, Toronto a cédé à Atlanta (117-122), Orlando a perdu contre Charlotte (83-106), New York contre Cleveland (86-106, Miami a dépassé en prolongation) 118-113 à Sacramento et Washington ont battu 106-100 à Détroit.

