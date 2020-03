Les clubs de ligue recherchent une solution commune pour leurs abonnés

A suspendu temporairement la Ligue en première et deuxième division, et rendu l’argent des billets de la majorité des événements qui ont été annulés, l’inconnu est maintenant dans ce qui se passera avec les abonnements. Et c’est que, comme c’est une cause de force majeure comme le coronavirus, les clubs de la Ligue ils ne sont pas tenus de restituer une partie proportionnelle du montant desdits crédits. C’est quelque chose qui dépasse le monde du football. Par exemple, l’assurance n’est pas non plus tenue de faire face aux répercussions de cette pandémie.

Les équipes s’inquiètent également des pertes que le championnat n’entraînerait pas, environ 600 millions, comme Enrique Cerezo l’a récemment reconnu. «La vérité est que je ne sais pas ce qui peut arriver en 15 jours, mais tout semble indiquer par ce qu’ils disent dans les médias que cela va durer plus de deux semaines. Je n’envisage pas la suspension totale de la saison, mais je ne suis pas un expert en la matière. J’espère que non, pour le football et pour tout le monde. La destruction économique pour toutes les équipes est bestiale. Ils nous ont donné des chiffres proches de 600 millions d’euros. En ce moment, les clubs font beaucoup d’argent avec la télévision et si elle devait être suspendue, ce serait terrible pour tout le monde », a déclaré le président de la Athlète de Madrid dans le Cope. Ces pertes augmenteraient si les clubs étaient contraints, ou décidaient, de rembourser une partie du montant des abonnements.

D’un autre côté, Sont-ils tenus de payer l’intégralité des jetons des joueurs si le championnat ne reprend pas? Cette question soulève moins de questions, car les équipes ne paient pas leurs footballeurs pour un match joué. Les abonnés, quant à eux, s’ils paient pour un certain nombre de jeux. Face à ces inconnues, les clubs de la Ligue auraient prévu de se rencontrer à la recherche d’une solution commune.