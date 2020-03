Les clubs de Premier League s’attendent à jouer à huis clos en raison d’une épidémie de coronavirus

Les clubs de Premier League s’attendent à jouer certains de leurs matchs à huis clos avant la fin de la saison en raison de craintes de coronavirus.

La maladie mortelle a infecté plus de 95 000 personnes dans le monde, dont plus de 3 000 décès.

. – .

Le chef des finances de Goodison Park, Sasha Ryazantsev, a déclaré que le club estimait qu’il était “très probable” que les matchs se déroulent sans fans dans les prochaines semaines.

Jeudi, 115 personnes au Royaume-Uni ont reçu un diagnostic de coronavirus et les clubs de Premier League ont augmenté leur niveau d’hygiène.

West Ham et Newcastle ont interdit les poignées de main sur leurs terrains d’entraînement respectifs, tandis que les joueurs des Wolves ne sont pas autorisés à signer des autographes ou à prendre des selfies avec les fans.

Les clubs de Premier League prévoient maintenant de jouer certains de leurs matchs restants de la campagne 2019/20 sans spectateurs afin de lutter contre l’épidémie.

Le directeur des finances d’Everton, Sasha Ryazantsev, a soutenu la décision potentielle si cela signifie assurer la sécurité des personnes.

S’exprimant lors du FT Business of Football Summit à Londres, il a déclaré: «Ce serait une décision forcée plutôt que celle à laquelle nous nous engagerions de manière proactive.

«Mais la situation dans son ensemble va bien au-delà du monde du sport.

.

Les loups prennent des précautions à la suite du coronavirus

“Bien sûr, personne ne veut jouer à huis clos et je ne pense pas que ce soit inévitable pour le moment.

«Mais nous pensons qu’il est très probable que cela se produise dans les semaines à venir.

«Si cela devait arriver, ce n’est pas une question d’argent mais de prise en charge de nos supporters. Je pense qu’ils comprendraient cela.

“Je pense que cela aura un impact financier négatif sur le club et le football, mais temporaire et non durable.”

Le coronavirus affecte le sport dans toute l’Europe.

Le gouvernement italien a interdit aux supporters de participer à des événements sportifs jusqu’au 3 avril, tandis que la Super League suisse a été reportée au 23 mars.

.