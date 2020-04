Les clubs écossais votent pour mettre fin aux saisons de championnat, de ligue un et de ligue deux avec effet immédiat

La saison de la Ligue écossaise de football professionnel en dehors de la Premiership s’est terminée avec effet immédiat après un vote des clubs.

Cela vient après que Dundee soit revenu sur ses plans antérieurs de rejeter les propositions, ce qui a ainsi atteint les nombres requis pour que la motion soit adoptée.

Du côté du championnat, Dundee a eu la voix prépondérante pour adopter la motion

Dundee avait initialement soumis un «non» électronique, mais il n’a pas atteint la SPFL et le club ne s’est rendu compte que lorsque la ligue a annoncé les résultats vendredi.

Dans un communiqué, la SPFL a déclaré: «La SPFL a annoncé que la résolution écrite des administrateurs mettant fin à la saison 2019/20 dans le Ladbrokes Championship, Ladbrokes League One et Ladbrokes League Two, a été adoptée avec l’accord de 81% de tous les membres.

«L’annonce intervient après que le reste du club du Ladbrokes Championship a signifié son accord à la résolution aujourd’hui, ce qui a fait que le Dundee United FC a été déclaré champion du Ladbrokes Championship, le Raith Rovers FC a été déclaré champion de Ladbrokes League One et le Cove Rangers FC a été déclaré champion de Ladbrokes League Two. ”

Le président du SPFL, Murdoch MacLennan, a déclaré: «Avec l’agitation et l’incertitude causées par l’épidémie de Covid-19, il y aura toujours un débat passionné et passionné sur la manière dont nous pouvons assurer l’avenir du football écossais.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

“Il n’est pas exagéré de dire que c’était une affaire existentielle pour les clubs écossais, beaucoup d’entre eux nous disant qu’ils couraient un risque réel de sombrer à moins que la situation ne soit résolue très rapidement, donc je suis heureux que le jeu ait évolué de manière décisive. .

“Alors que plus de 80% des clubs sont d’accord avec la résolution écrite des directeurs, il est clair que d’autres s’y sont fortement opposés.

«Il a été question d’annuler la saison, d’accorder des prêts d’urgence, etc., mais ce qui a été convenu aujourd’hui n’est pas seulement la meilleure voie à suivre, c’était la seule voie réaliste à suivre et j’appelle maintenant les 42 clubs à aller de l’avant. d’une manière constructive et positive. “

Le club de fond de League One Stranraer, l’un des deux côtés avec Partick Thistle pour voir leur relégation confirmée à la suite de la décision, l’a décrite comme “grossièrement injuste”.

Dans un communiqué, le club a déclaré: «En cette période sans précédent, nous avons estimé à l’unanimité en tant que comité qu’aucun club de football, le Stranraer FC ou tout autre, ne devrait être au détriment de cette situation horrible.

«Il est tout à fait injuste qu’un club soit relégué de sa ligue respective alors qu’il reste un quart de la saison.

“Nous étions convaincus qu’à ce moment plus que tout autre, le football écossais devrait démontrer la philosophie absolue d’une véritable” intégrité sportive “afin d’assurer une responsabilité collective envers tous les clubs membres.”

Une décision n’a pas encore été prise quant à l’avenir de la Premiership écossaise, mais cette dernière annonce pourrait voir la même chose se produire avec le Celtic couronné champion, tandis que Hearts serait relégué.

.