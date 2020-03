Les clubs espagnols insistent pour mettre fin à la saison même s’ils jouent jusqu’en juillet

Prensa Latina et Dpa

Journal La Jornada

Mardi 31 mars 2020, p. a11

Madrid Après cinq heures de rencontre avec tous les clubs de première et deuxième division, les dirigeants de la Ligue espagnole de football ont défendu le critère de ne pas abandonner le championnat, même s’il doit se jouer jusqu’en juillet.

Les dirigeants du tournoi ont défendu à tout prix l’intention de mettre fin à la campagne, bien que l’expansion de la pandémie du nouveau coronavirus en Espagne fasse de cet objectif une mission impossible.

Selon le quotidien sportif Sport, la Ligue n’exclut aucun des différents scénarios qui ont été proposés pour reprendre ses activités, éventuellement en juin.

Ce facteur, souligne le journal, ferait durer le concours jusqu’à fin juillet, en gardant toujours à l’esprit que la FIFA accorderait un moratoire pour la durée des contrats et des mutations des joueurs.

En outre, l’option de reprendre la Ligue d’Espagne à huis clos dans un premier temps a été envisagée.

Un autre point qui est ressorti de la réunion est que les clubs perdraient jusqu’à 20% de leurs projections économiques même s’ils pouvaient jouer à nouveau pour terminer la saison 2019-2020.

Cependant, en cas d’annulation définitive, variante de plus en plus réelle mais que les clubs refusent d’internaliser, les pertes seraient dramatiques, de centaines de millions d’euros entre toutes les entités concernées.

La réunion a également abordé la question des dossiers de réglementation du travail temporaire – ou de la réduction des salaires du personnel -, car à court ou moyen terme, tous les clubs doivent s’engager à économiser leurs finances.

Pour lundi prochain, à l’exception d’un changement de dernière minute, une assemblée générale sera convoquée pour prendre des mesures concrètes sur ces sujets spécifiques.

L’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni (Angleterre) ont les ligues de football les plus économiquement sportives et économiquement puissantes d’Europe, mais tous ces pays sont soumis à un siège brutal de la nouvelle pandémie de coronavirus.

Le nombre de décès en Espagne et en Italie est d’environ 19 000 entre les deux, un peu plus de deux mois après la détection du premier cas, en plus de vivre dans un état d’alarme, décrété par leurs gouvernements respectifs, pendant des semaines. Alors que le virus progresse et continue de faire des victimes chaque minute, les propriétaires des clubs ont l’intention de compléter à tout prix les calendriers de leurs compétitions de ligue, pour éviter des pertes massives d’argent.

Le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a laissé la porte ouverte pour reprendre ses activités, bien qu’il ait présenté certaines conditions.

Nous ne voulons pas qu’il soit à huis clos et nous ne jouerons pas à des jeux toutes les 48 heures. Je pense que nous ne jouerons pas le premier match avant la fin juin au moins. C’est le scénario que nous envisageons maintenant, a déclaré Bartomeu.

Pour sa part, l’ex-star Ronaldo Nazario, président de Valladolid, a assuré que sa responsabilité est de maintenir intacte la santé financière du club de Blanquivioleta, et a également exprimé son souhait que la saison en cours puisse se conclure, même s’il pensait qu’il fallait accorder du temps à que les joueurs acquièrent un nouveau niveau physique et compétitif.

Nous sommes en discussion avec nos joueurs et ma responsabilité est de garder le club en bonne santé financière, a-t-il déclaré.

Sur le plan sportif, Valladolid souhaite jouer jusqu’à la fin de la saison, mais uniquement si les footballeurs, les employés et les supporters bénéficient d’une sécurité totale.

