Les clubs qui en profiteraient le plus si la saison en Europe était annulée

Il semble que l’idée de la Ligue, de la Premier League et d’autres compétitions est de mettre fin à la saison. Même l’UEFA elle-même partage l’idée en plaçant les finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa fin juin. Mais, ils ne cessent pas d’être de simples intentions et pour l’instant tout est dans l’air et tant que les jours ne se succéderont pas de réponse définitive.

À la table, il y a plusieurs options, la susmentionnée de tout continuer de quelque manière que ce soit, mais il a également été question de mettre fin aux saisons telles quelles et même d’annuler radicalement cette saison. Cette dernière mesure ne plaira pas à beaucoup, mais elle profitera à plusieurs clubs européens qui ne vivent pas leur meilleur moment. Ce sont ces clubs.

OLYMPIQUE DE LYON (LIGUE 1)

Actuellement, l’Olympique occupe la septième place de Ligue 1 et se trouve à 10 points des places qui donnent accès à la Ligue des champions. Le ressenti est si dramatique dans l’équipe, que même Aulas, président de l’entité, a déjà glissé qu’il veut “La saison se termine en blanc et que les compétitions européennes de l’année prochaine joueront les mêmes que celles qui ont contesté cette saison. “

RCD ESPANYOL (LA LIGA)

Avec trois entraîneurs cette saison et un investissement d’un million de dollars dans ce marché d’hiver, les derniers jours ont fait un premier optimisme depuis qu’Abelardo est arrivé sur le banc s’est évanoui. Eliminé déjà en Europa League, il reste peu de joies pour cette équipe, à moins que les compétitions ne soient annulées pour éviter la relégation. Pour couronner le tout, il a été annoncé que plusieurs joueurs étaient positifs pour Covid – 19.

BRESCIA (SÉRIE A)

Après être passée en Serie A la saison dernière, l’équipe ne s’attendait pas à vivre une saison aussi difficile. Il avait de l’osier pour passer une saison tranquille et un jeune joueur dans lequel placer ses espoirs: Sandro Tonali. Ils ont même été renforcés par une signature renommée comme Mario Balotelli. Mais l’histoire est très différente et à l’heure actuelle, ils n’ont que 16 points et sont 9 du salut, avec seulement 12 jours restants.

WERDER BREMEN

Ils vivent une histoire très similaire à celle de la série précédente. Ils n’ont pas si mal commencé, mais ils ont connu une séquence décevante ces derniers mois. Avant-dernier au classement, ils sont à quatre points des positions de promotion et huit points du salut. La saison en cours est complètement à l’opposé de la dernière, où ils ont terminé huitièmes au classement, près des positions européennes.

TOTTENHAM (PREMIER LEAGUE)

Ils ont amené Mourinho après le départ de Pochettino, mais la situation n’a guère changé. Eliminés en huitièmes de finale de la Ligue des champions, il semble qu’ils ne pourront pas rentrer dans la compétition continentale maximale, dont ils ont été finalistes l’an dernier. En sa faveur, il est juste de reconnaître que des blessures, telles que celles de Kane ou de Son, ont également grandement influencé les performances de l’équipe.

TOULOUSE (LIGUE 1)

Il semble qu’ils soient condamnés si ou si en Ligue 2. Ils ont longtemps été sans victoire et après 28 matches de championnat, ils n’ont ajouté que 13 points. À l’heure actuelle, ils sont à 17 points de la zone de sauvegarde et à 14 points de la promotion.

