Les collèges avec le plus de choix au repêchage de la NFL 2020

Le repêchage de la NFL 2020 est dans les livres, et à la surprise de personne, les équipes de la NFL ont ajouté de nombreuses stars de la SEC au cours des trois derniers jours. Au total, 63 joueurs ont été recrutés à partir des programmes de la SEC, 16 de plus que le Big Ten, et près du double du total du Pac-12 (32).

Les Bengals de Cincinnati ont amorcé le repêchage en prenant l’ancienne star des LSU Tigers Joe Burrow avec le choix n ° 1 et quatre des coéquipiers de Burrow ont été sélectionnés au premier tour après une année de championnat exceptionnelle. En tout, LSU avait 14 joueurs repêchés pour égaler le record de repêchage de l’Ohio State pour un seul repêchage – et de nombreux fans ont été surpris que le total n’ait pas 15 ans, alors que l’ailier rapproché Thaddeus Moss n’a pas été repêché (mais a rapidement signé avec les Redskins).

Voici le récapitulatif complet des écoles avec le plus de choix dans le repêchage de la NFL 2020:

14 choix – LSU

QB Joe Burrow (1) – Bengals

OLB K’Lavon Chaisson (20) – Jaguars

WR Justin Jefferson (22) – Vikings

ILB Patrick Queen (28) – Corbeaux

RB Clyde Edwards-Helaire (32) – Chefs

S Grant Delpit (44) – Bruns

CB Kristian Fulton (61) – Titans

G Damien Lewis (69) – Seahawks

C Lloyd Cushenberry III (83) – Broncos

ILB Jacob Phillips (97) – Bruns

OT Saahdiq Charles (108) – Peaux rouges

DT Rashard Lawrence (131) – Cardinaux

LS Blake Ferguson (185) – Dauphins

TE Stephen Sullivan (251) – Seahawks

10 choix – Ohio State

DE Chase Young (2) – Peaux rouges

CB Jeff Okudah (3) – Lions

CB Damon Arnette (19) – Raiders

RB JK Dobbins (55) – Corbeaux

DT Davon Hamilton (73) – Jaguars

OG Jonah Jackson (75) – Lions

ILB Malik Harrison (98) – Corbeaux

S Jordan Fuller (199) – Rams

WR KJ Hill (220) – Chargeurs

DE Jashon Cornell (235) – Lions

10 choix – Michigan

C Cesar Ruiz (24) – Saints

DE Josh Uche (60) – Patriotes

G Ben Bredeson (143) – Corbeaux

OLB Khaleke Hudson (162) – Peaux rouges

DE Mike Danna (177) – Chefs

OG Michael Onwenu (182) – Patriotes

WR Donovan Peoples-Jones (187) – Bruns

OG Jon Runyan (192) – Emballeurs

S Josh Metellus (205) – Vikings

ILB Jordan Glasgow (213) – Colts

9 choix – Alabama

QB Tua Tagovailoa (5) – Dauphins

OT Jedrick Wills Jr (10) – Bruns

WR Henry Ruggs III (12) – Raiders

WR Jerry Jeudy (15) – Broncos

S Xavier McKinney (36) – Géants

CB Trevon Diggs (51) – Cowboys

DT Raekwon Davis (56) – Dauphins

OLB Terrell Lewis (84) – Béliers

OLB Anfernee Jennings (87) – Patriotes

