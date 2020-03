Les Colts espèrent conserver le quart-arrière Jacoby Brissett pour la saison 2020 malgré la signature de Philip Rivers

Jacoby Brissett reste dans les Colts | Harry Aaron / .

Les colts ont la ferme intention de garder Jacoby Brissett, me dit-on. Son contrat prévoit une garantie de 7 millions de dollars demain et un salaire de 6 millions de dollars, donc cela affecte peut-être certaines choses, mais l’équipe le considère comme un gars spécial et le veut dans le giron.

