Les Colts prennent une décision finale sur Jacoby Brissett

Les Colts d’Indianapolis ont rendu une décision finale sur Jacoby Brissett la semaine dernière.

Vendredi, l’équipe a annoncé qu’elle signait Philip Rivers.

Rivers, évidemment, interviendra en tant que quart-arrière partant des Colts en 2020.

Alors, où cela laisse-t-il le début de l’année dernière, Brissett?

Selon l’initié ESPN NFL Jeremy Fowler, cela le laisse dans l’équipe – à titre de sauvegarde.

Samedi, les Colts ont annoncé la libération du quart-arrière de secours Bryan Hoyer. Cela ne laisse que Rivers et Brissett.

Les colts ont la ferme intention de garder Jacoby Brissett, me dit-on. Son contrat prévoit une garantie de 7 millions de dollars demain et un salaire de 6 millions de dollars, donc cela affecte peut-être certaines choses, mais l’équipe le considère comme un gars spécial et le veut dans le giron.

– Jeremy Fowler (@ /. // .. JFowlerESPN) 21 mars 2020

“Les Colts ont pleinement l’intention de garder Jacoby Brissett, me dit-on”, a tweeté Fowler. «Son contrat prévoit une garantie de 7 millions de dollars demain et un salaire de 6 millions de dollars, donc cela affecte peut-être certaines choses, mais l’équipe le considère comme un gars spécial et le veut dans le giron.»

L’an dernier, Brissett a enregistré 2 942 verges et 18 points avec seulement six interceptions. Malheureusement, ces statistiques décentes ne se sont pas traduites par des victoires. Les Colts ont fini par gagner 7-9.

Rivers pourra-t-elle faire mieux? Le temps nous le dira.

La saison dernière, Rivers a enregistré 4 615 verges et 23 touchés.

En relation: Philip Rivers envisageait de prendre sa retraite avant de rejoindre les Colts