Les Colts sont à tapis pour 2020 avec Philip Rivers

Très peu de choses ont été planifiées pour les Colts d’Indianapolis la saison dernière, à commencer par la retraite de pré-saison à couper le souffle d’Andrew Luck et se terminant avec l’équipe perdant sept de ses neuf derniers matchs et manquant les séries éliminatoires pour la quatrième fois en cinq saisons. Ce n’était pas exactement le type de campagne que le GM Chris Ballard envisageait quand il a imaginé Luck prospérer avec la meilleure ligne offensive et la meilleure défense qu’il ait jamais jouée.

La retraite de la chance est le genre de coup de poing qui peut remettre une franchise en arrière des années, mais Ballard a fait de son mieux pour récupérer et garder les chances de playoff de l’équipe possibles. Il a remis à Jacoby Brissett, un remplaçant, une prolongation de 30 millions de dollars sur deux ans, donnant à l’un des deuxièmes meilleurs violoneux de la ligue une chance de prouver qu’il était prêt à occuper le poste de président. Mais après un début de saison de 5-2, au cours duquel Brissett a lancé 14 touchés et seulement trois interceptions, il s’est blessé au genou gauche lors de la semaine 9, et les Colts n’ont jamais été les mêmes. Brissett a lancé pour plus de 200 verges en seulement deux de ses sept derniers matchs et n’a effectué que quatre passes de touché.

Apparemment, tout le monde dans l’organisation des Colts aime Brissett, l’ancien remplaçant des Patriots qui a été échangé à Indy en 2017. Mais il n’a pas été surprenant que Ballard n’ait pas été interrogé sur le statut de Brissett en tant que quart-arrière de l’équipe de l’avenir.

“Le jury est toujours absent”, a déclaré Ballard aux journalistes lors de la conférence de presse de sortie de sa saison en janvier. “C’est pourquoi nous avons conclu un accord à court terme avec Jacoby. Un, pour nous donner une certaine sécurité que nous avions un joueur que nous savions que nous aimions et pourrions aller de l’avant, mais aussi, deux, pour nous donner le temps de déterminer s’il est le gars ou non. “

Le jury a rendu son verdict mardi. Les Colts ont signé le quart-arrière de longue date des Chargers, Philip Rivers, pour un contrat d’un an de 25 millions de dollars, mettant ainsi fin aux jours de Brissett en tant que QB1 des Colts et signifiant que Ballard croyait que Rivers était l’homme pour ramener les Colts en séries éliminatoires après une saison de 7-9. .

À 38 ans, Rivers est toujours quatre ans plus jeune que ce mec des Buccaneers, mais il a aussi un enfant qui n’a que cinq ans de moins que Kyler Murray (je viens de le dire). Indianapolis a eu la chance de recruter un jeune quart-arrière avec le non. 13 choix au repêchage de la NFL en 2020, mais a choisi de le retourner à San Francisco pour un plaquage défensif et un ravageur général DeForest Buckner, ajoutant une ancre à l’avant à une solide défense qui comprend déjà Darius Leonard et Justin Houston. Alors que les Colts rédigeaient un tirage trop bas pour accrocher l’un des meilleurs espoirs du quart-arrière de cette année comme Joe Burrow du LSU ou Tua Tagovailoa de l’Alabama, il y avait une chance que quelqu’un comme Justin Herbert de l’Oregon ou Jordan Love de l’Utah State n’ait pas été disponible. 13. Ballard a finalement décidé que l’ajout de Rivers au centre et de Buckner à la défense était une meilleure décision pour une équipe conçue pour gagner maintenant.

Malgré le fait qu’il y ait beaucoup de sens sur le papier, Rivers se sent étrangement comme un peu un règlement pour les Colts, qui avaient la salle des capitales et les choix de repêchage pour décrocher un quart-arrière à long terme cette intersaison. Rivers retrouvera l’entraîneur-chef Frank Reich et le coordinateur offensif Nick Sirianni, qui ont tous deux travaillé avec Rivers à San Diego, donnant ainsi à la confiance cérébrale offensive une grande continuité. Mais il n’appuie que sur le bouton de répétition pour ce qui pourrait se transformer en cauchemar récurrent pour Ballard. Devoir trouver un quart-arrière chaque intersaison n’est pas pour les âmes sensibles. Et toutes les intersaisons ne sont pas autant de candidats disponibles que cette année, que ce soit au repêchage, en agence libre ou via le commerce.

Les Colts connaissent intimement le plafond de Rivers; Reich et Sirianni ont assisté à son apogée depuis la touche. Il y a peu de chances qu’un quart qui aura 39 ans en décembre ait une année de carrière, mais il y a aussi de bonnes chances que Rivers rebondisse en jouant derrière la meilleure ligne offensive de sa carrière et avec une foule de jeunes armes comme le receveur large T.Y. Hilton et le porteur de ballon Marlon Mack. Avec un système qu’il connaît et des voix familières à son oreille, Rivers devrait s’améliorer par rapport aux chiffres de la saison dernière (23 TDs, 20 INTs, 4 615 verges sur un pourcentage d’achèvement de 66,0). Ces chiffres ne sautent pas de la page – les interceptions sont particulièrement inquiétantes – mais ils apporteraient un peu de pop à une infraction qui se classait au troisième rang en termes de verges par match la saison dernière.

Les Colts pourraient encore sortir et repérer un jeune quart-arrière le mois prochain. Avec deux choix de deuxième ronde (34e et 44e au total), Ballard pourrait sélectionner un dormeur à jumeler avec Rivers ou éventuellement ramasser un grand nom qui lui revient. Mais avec Brissett également toujours sous contrat pour la saison prochaine, les Colts pourraient rouler avec le duo de vétérans et planifier simplement de résoudre leur situation de quart-arrière à long terme la saison prochaine.

Ballard a déjà vécu le fantasme de chaque MJ: avoir un quart-arrière unique sur sa liste. Les chances sont aussi cruelles qu’elles soient, il se rend compte que les chances sont contre que cela ne se reproduise plus jamais. En signant Rivers, Ballard et les Colts font une admission. Ils parient que le reste de leur équipe est de calibre Super Bowl et qu’ils n’ont besoin que d’une légère mise à niveau en position de quart-arrière pour surmonter le sommet. Plutôt que de lancer les dés dans le repêchage, Ballard a clairement indiqué qu’il ne pensait pas avoir besoin de la chance pour gagner un Super Bowl – juste un Bolo.