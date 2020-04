Les commentateurs sportifs unissent et reconnaissent les héros de la pandémie de coronavirus

Des commentateurs sportifs des réseaux Fox Sports, ESPN, TUDN et Imagen Televisión se sont associés à «Héroes FC», une initiative qui vise à reconnaître ceux qui ont mis leur vie en danger pendant la pandémie de coronavirus,

José Pablo Coello près de Enrique Bermúdez, José Ramón Fernández, David Faitelson, Antonio de Valdés y Javier Alarcón Ils sont apparus dans une vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, pour montrer que les Mexicains jouent le jeu le plus important de leur vie.

Simuler l’alignement d’une correspondance football, les experts ont nommé l’infirmière, le brancardier, le médecin, la police, le pompier, le personnel de nettoyage, l’armée, la garde nationale, la marine, les employés de laboratoire et cette personne qui reste maison comme les joueurs de ce match.

Un applaudissements et les mesures qui ont été prises par les autorités sanitaires du pays, parmi lesquelles l’utilisation de cache-bouche, le lavage des mains et une distance saine est la stratégie pour aplatir la courbe de contagion et ainsi crier le “but” qui est la fin de cette pandémie.

Le réactions ils étaient positifs sur cette idée, même les fans et les utilisateurs se sont joints en partageant et en ajoutant des “joueurs” au alignement ainsi que les ambulanciers paramédicaux, qui donnent des garde-manger à ceux qui en ont le plus besoin et aux médias eux-mêmes qui rapportent chaque détail de cette urgence.