La situation de Leo Messi est devenue insoutenable au Barça. La star argentine s’est lassée de Josep María Bartomeu et de sa directive au point que Il ne veut pas les revoir à la fin de cette saison. Le scénario idéal pour l’attaquant est que des élections soient déclenchées dans le club du Barça et qu’une nouvelle équipe de dirigeants arrive pour récupérer l’illusion.

Messi est nerveux et la preuve en est qu’il a dû sortir en public pour se battre avec un membre du conseil d’administration comme Eric Abidal. Jamais auparavant au cours de ses plus de 15 ans de carrière, il n’a fait quelque chose de similaire au Barça et cette obligation l’a élevé comme conditionneur pour les prochaines élections. Le candidat qui obtient un clin d’oeil de l’Argentine amènera le chat à l’eau.

Messi et Bartomeu, lors du dernier renouvellement de l’Argentine.

Le joueur a le pouvoir de quitter le Barça gratuitement cet été et C’est peut-être la première saison que Leo ne gagne rien avec le maillot du Barça depuis 2014. Fait intéressant, cette même saison a connu un soulagement à la présidence de Culé avec le départ de Sandro Rosell et l’arrivée de Bartomeu cristallisant en triplet en 2015 et lors des derniers champions des Culés.

L’Argentin est déçu par les derniers mouvements de l’équipe sur le marché des transferts avec une baisse progressive de la qualité des effectifs, la non-signature de Neymar, l’arrivée de Griezmann et l’incapacité du club à convaincre Xavi Hernández de former l’équipe. Les raisons du poids sont empilées sur la table d’un Messi qui a vu comment au cours du dernier mois la récolte a été récoltée catastrophe avec les défaites en Supercopa et Copa del Rey.

Messi embrasse Ansu Fati.

Dans le club, ils s’attendent toutefois à ce que Messi pourra trouver le bonheur en parrainant Ansu Fati, dont le représentant est son frère Rodrigo. L’Hispano-guinéen ressemble à l’ongle brûlant auquel Bartomeu et son peuple attrapent de temps en temps Leo pour sourire. Mais il ne faut pas perdre de vue que l’Argentin veut continuer à élargir ses palmarès et que les meilleures années de sa carrière passent sans qu’un projet gagnant ne soit vu comme chez l’éternel rival.

Messi a admis la restructuration difficile qui attendait l’équipe après le départ de Neymar, mais il n’a jamais deviné que le club brûlerait les 222 millions du transfert en investissements ruineux. Bartomeu et son peuple croient qu’un titre peut les empêcher de passer par les sondages. Sinon, ils risquent de demander à Messi de partir et il n’y aurait pas de retour. Les fondations de Can Barça brûleraient et les coupables seraient signalés.