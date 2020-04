Les conséquences de la fin de la Ligue en été

La saison 2019-2020 est reportée, mais elle se terminera. La Ligue est déterminée à jouer les 11 matchs restants pour atteindre la fin entre juin et juillet. Ils ont également le soutien de l’UEFA, qui est également prédisposée à ce que la Ligue des champions et la Ligue Europa se terminent avec succès une fois la crise provoquée par le coronavirus surmontée. Bien que la chose logique soit que la saison se termine une fois terminée, le fait que les ligues s’allongent une fois l’été entré, il y a plusieurs inconvénients.

Les conséquences de disputer ce qui reste du championnat dans les prochains mois ce sera un soulagement pour les clubs, qui sauveront une partie de leur économie. Cependant, à long terme, la fin de la saison avec la prochaine saison sur le point de commencer peut avoir des conséquences néfastes.

Manque de rythme après la pause

Pour commencer, la pause de près de deux mois réduira les performances des footballeurs. La manque de rythme pour l’étape décisive de la saison Elle peut être décisive lors des derniers matches de Ligue, nous privant de voir un spectacle digne d’une fin de parcours.

Sans oublier que de nombreux joueurs se déforment. Bien que les différentes semelles intérieures maintiennent des routines pour faire de l’exercice à la maison, il est inévitable qu’elles maintiennent la forme à cent pour cent. Une situation qui sera un handicap pour leurs équipes respectives à la reprise de la compétition.

Hautes températures

Un autre facteur déterminant sera températures infernales qui aura lieu au cours des mois de juin et juillet. À l’entrée de l’été, les joueurs devraient être exposés à une chaleur suffocante à l’entraînement comme en jouant, ce qui conditionnera sans aucun doute le développement de la fin de compétition. Malgré le fait que la Ligue prendra des mesures pour atténuer la chaleur extrême, les performances des footballeurs ne seront pas les mêmes. Les températures pourraient atteindre pendant les heures de plus forte incidence du soleil 40ºC.

Pauses d’hydratation

Il est possible que les équipes demandent une pause dans chaque partie lorsque les températures dépassent 30ºC, quelque chose qui sera une constante une fois la Ligue de retour. L’arbitre a la possibilité d’arrêter le jeu pour un maximum de trois minutes selon le règlement RFEF, lorsque la demi-heure de jeu de chaque mi-temps approche.

Cette pause rafraîchissante sera un soulagement pour les joueurs, qui seront soumis à un effort plus important que d’habitude, devant faire face à une chaleur suffocante. Cependant, les pauses briseraient le rythme du match aux moments clés où l’une ou l’autre équipe peut jouer la vie.

Les heures se chevaucheront

La chaleur sera sans aucun doute l’élément à éviter. Une circonstance qui forcera concentrer les jeux la nuit. Si Javier Tebas s’est inquiété de quelque chose ces dernières années, il essaie de faire en sorte que les parties se chevauchent le moins possible. Quelque chose qui sera difficile à éviter une fois que la compétition reprendra.

Il est recommandé ne pas tenir d’allumettes en heures lorsque les températures dépassent 28 degrés et l’humidité est de 70%. Pour cette raison, contrairement à la volonté de Thèbes, une grande partie des parties devraient être regroupées à partir de 19h00. Cela évitera de mettre en danger la santé des footballeurs et des supporters s’ils ont accès aux stades jusqu’à la fin de la saison.

Deux mois lourdement chargés

Avec 11 jours pour jouer, la finale de la Copa del Rey et le résultat des compétitions européennes, le calendrier devrait être assez serré dans les prochains mois. L’UEFA veut donner la priorité aux compétitions nationales qui se termineront entre juin et juillet et, par la suite, une fois les restrictions levées à travers le continent, organiser la finale de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.

Cette situation entraînera une charge importante du parti. Sans savoir même quand l’état d’alarme prendra fin en Espagne, une fois que les équipes pourront reprendre l’entraînement, elles devront une mini pré-saison, occupant environ deux semaines du calendrier. Si l’on ajoute à cela que les conditions physiques ne seront pas les mêmes qu’à l’arrêt de la compétition, l’accumulation de matchs pourrait avoir des conséquences négatives pour les joueurs.

Pas de repos jusqu’en juillet 2021

Les conséquences les plus importantes pourraient être observées la saison prochaine. Entre la fin d’une saison et le début d’une autre, il y a généralement une séparation entre deux mois et deux mois et demi. Cependant, cette fois, la pause entre 2019-20 et 2020-21 serait d’un mois au mieux, sans repos pour les footballeurs, qui n’auront guère de vacances et ne pourront pas perdre leur forme avant le début immédiat du prochain parcours.

Le calendrier varie généralement les années impaires par rapport aux années paires, puisque le différend des Coupes d’Europe ou du Monde amène la fin de la compétition une semaine à l’avance. Cependant, le report de l’euro à 2021 en gardant les mêmes dates rendra les dates plus serrées qu’elles ne l’étaient déjà en 2020.

La compétition commencera plus tard que prévu et, en outre, les deux fenêtres de sélection perdues cette saison devront être couplées. Le manque de vacances d’été est aggravé par une réduction probable des vacances de Noël. L’augmentation des matchs et le manque de repos des footballeurs les réduiront physiquement presque inévitablement.