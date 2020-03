Les conséquences du coronavirus dans le monde du football couvrent les couvertures

Les suspensions et situations anormales dans différentes compétitions sportives sous COVID-19, sont le thème principal d’aujourd’hui. Des tournois qui n’auront pas lieu, d’autres qui seront à huis clos et différentes précautions à prendre sont les protagonistes sur les couvertures d’aujourd’hui:

1. Marque: “Le coronavirus fait exploser le sport mondial”

Le journal de Madrid met en évidence une liste de certaines des compétitions sportives dans le monde qui ont été suspendues, en plus de la possibilité que la Liga d’envie se joue à huis clos dès le lendemain. L’option de Mauricio Pochettino pour le banc du Real Madrid, l’anniversaire d’un an de la blessure de Pau Gasol ou la tentative de revenir sans public de Valence en Ligue des champions ce soir accompagnent la première page.

2. Mundo Deportivo: “Derrière des portes closes”

Les médias de Barcelone soulignent que le match de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le SSC Napoli pourrait être joué sans public avant la proposition de la Generalitat de Catalunya, ce qui sera décidé tout au long de la matinée lors d’une réunion. La suspension du sport en Italie, les jets européens confirmés sans public ou la suspension du tournoi de tennis d’Indian Wells accompagnent en couverture.

3. Ace: “Check LaLiga”

La capitale signifie que Javier Tebas, président de la plus haute compétition nationale, évaluera les rapports du ministère de la Santé et étudiera la possibilité de passer sans public dans leurs stands. L’état physique de Thibaut Courtois au Real Madrid, la volonté d’Iker Casillas d’aller de l’avant avec sa candidature à la présidence de la RFEF, la tentative de revenir ce soir de Valence ou le match reporté entre Eibar et la Real Sociedad apparaissent en première page.

4. Sport: “Alerte au coronavirus”

Le milieu de Barcelone met également en évidence la situation de l’affrontement la semaine prochaine où le FC Barcelone évolue en quart de finale de la Ligue des champions. En outre, il mentionne d’autres compétitions qui ont été affectées. La demande de Ronaldinho pour une peine de détention provisoire ou la continuité d’Iker Casillas dans sa candidature à la présidence de la Fédération malgré l’avancement des élections accompagnent la première page.

5. Supercar: “Vous ne marcherez jamais seul”

Les médias valenciens mettent en évidence le contexte dans lequel les Mestalla font face à une tentative de retour après avoir perdu (4-1) au match aller contre l’Atalanta. Il le fait en jouant avec un slogan reconnu dans le monde entier, faisant une métaphore en jouant à huis clos. Les doutes de Levante avant le derby contre les Chés chez deux de leurs joueurs ou le changement de course de Formule E de Rome à Cheste apparaissent également en couverture.