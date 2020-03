Les conséquences du report de la Ligue Europa prennent les couvertures

L’annonce par l’UEFA de reporter le Championnat d’Europe à 2021 est la principale nouvelle de la presse sportive, outre ses conséquences pour les ligues nationales et la Ligue des champions.

1. Mark: “Juin, mois d’espoir”

Le journal le plus diffusé d’Espagne s’ouvre en première page avec l’annonce de l’UEFA dans laquelle il retarde la Coupe de l’Europe jusqu’en 2021, laissant le temps aux compétitions paralysées de se terminer à ce moment-là. Une interview de Gündogan, le report de Roland Garros à septembre et la décision du CIO de ne pas changer la date des Jeux Olympiques figurent également en couverture.

2. Mundo Deportivo: “Central Casting”

Les médias catalans ont comme principale nouvelle sur sa couverture l’intérêt de Barcelone pour le joueur de Lazio Luiz Felipe. Il évoque également le retard de la Coupe de l’Europe jusqu’en 2021 et ses conséquences pour les ligues. Dans une moindre mesure, il parle du positif dans COVID-19 de six membres de l’équipe et du personnel technique d’Espanyol.

3. Ace: “Le football peut attendre”

Le journal madrilène a pour actualité la plus importante en couverture le report de la Coupe d’Europe jusqu’en 2021, ainsi que les nouvelles dates pour les Champions et la Copa América. D’autres nouvelles sont l’opinion de Luis Rubiales pour terminer la Liga, la propagation du coronavirus en espagnol, le maintien de la date des Jeux Olympiques et le retard de Roland Garros à l’automne, en plus du plan du gouvernement espagnol d’investir 200 000 millions euros pour soutenir l’emploi.

4. Sport: “Ligue et Champions oui”

Le journal s’ouvre avec le report de la Coupe Euro à 2021, ce qui permet aux ligues et à la Ligue des champions de se terminer à une autre date. Il aborde également les thèmes de l’intention de Barcelone de transférer à Coutinho, le prix de 55 millions d’euros d’Aubameyang, les six infections à Espanyol et le marché des transferts en pleine pandémie.

5. Supersport: “Je survivrai”

Le journal valencien ouvre en couverture avec le retard de l’Eurocpa pour terminer les ligues de football, ainsi que le changement de date de Roland Garros en tennis et les déclarations d’Anil Murthy sur les tests médicaux qu’ils font à Valence. De plus, il parle des quelques options de Santi Cazorla pour aller à l’Eurocpa en 2021 et du retour de Rober Pier de sa blessure.