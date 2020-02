Les controverses d’arbitrage les plus mémorables des classiques

Le 1er mars, les deux titans du football espagnol seront à nouveau mesurés dans une histoire de plus d’un siècle de combats. Ce temps est suffisant pour plusieurs décisions à suivre, que l’arbitre ne satisfait pas toujours tout le monde. Passons en revue les plus parlés.

11. 1970 Copa del Rey Rooms

L’arbitre Guruceta Muro a sanctionné Madrid pour un tir de Velázquez à un mètre de la surface. Eladio, de Barcelone, a été expulsé pour avoir manifesté et la police a été vue à l’intérieur du camp. Depuis lors, le Camp Nou a scandé “Guruceta” aux arbitres comme une insulte.

10. Finale de la Coupe 1968

Appelé aussi “la fin des bouteilles” pour le lancement de ces objets. Le match joué au Bernabéu s’est terminé avec le titre pour Barcelone, mais ce qui a dérangé Madrid, c’est que l’arbitre Antonio Rigo n’a pas infligé de penalty à Amancio et un autre à Serena. L’arbitre a été interrogé par As et maintient sa décision.

9. But annulé à Archibald en 1985

L’arbitre Urío Velázquez a annulé un but de hors-jeu pour Archibald qui a dû monter au tableau d’affichage. L’écossais a reçu une passe de Marcos et a marqué un but vide, mais l’arbitre a considéré qu’il s’agissait d’une action illégale.

8. Les ligues de Tenerife (1991-1992 et 1992-1993)

Ce n’est pas un classique, mais cela implique les deux équipes. Le Real Madrid menait au cours des deux saisons à une journée de fin de la compétition, mais leurs défaites à Tenerife ont donné le titre à Barcelone. Dans le premier, l’arbitre a annulé Luis Milla un but qui aurait mis les 1-3 dans un match que Madrid a perdu 3-2. Dans la seconde, les blancs se sont plaints de trois pénalités non frappées lors de leur défaite 2-0.

7. Objectif annulé à Rivaldo en 2001

La Classique était 2-2 dans les derniers instants lorsque Rivaldo a tiré au but et Helguera a fini par introduire le ballon dans son but. L’arbitre a jugé le but illégal et l’a annulé. S’il était monté, Barcelone aurait pu discuter de la Liga avec Valence, qui était champion cette saison.

6. Sanction et agression contre Luis Enrique non battues en 2003

Ce jour-là, l’arbitre Muñiz Fernández n’a pas connu sa meilleure performance. Il a annulé un but légal de Mendieta pour Barcelone et n’a pas signalé de pénalité à Luis Enrique qui aurait également été l’expulsion de Hierro. La nuit s’est terminée lorsque Zidane a agressé Luis Enrique et n’a reçu aucune carte.

5. La Liga est décidée par différence de buts en 2007

Ce match a vu le premier coup du chapeau de Messi à Madrid, mais s’est terminé par un match nul et la Liga est allée à l’équipe de merengue pour la différence de buts. Dans ce match, Oleguer a été éjecté correctement, mais Diarra est resté sur le terrain pour les mêmes actions. De plus, Diarra lui-même a commis une pénalité sur Ronaldinho que l’arbitre n’a pas signalée.

4. Finale de la Coupe 2011

Les plaintes des fans de culé viennent ici de l’arbitrage général du jeu, où Undiano Mallenco a autorisé le match brutal grave au Real Madrid et a annulé un but de Pedro pour hors-jeu lorsqu’il était en ligne. Madrid a pris le match en prolongation et s’est terminé avec Di María éjecté par une action plus légère que toutes les précédentes.

3. Mourinho cherche l’arbitre sur le parking en 2012

C’est un peu délicat, car cela n’implique pas d’arbitrage. Madrid et Barcelone se sont rencontrées en quart de finale et la seconde a été classée. Rien de plus remarquable si ce n’est que José Mourinho est allé chercher l’arbitre Teixeira Vitienes à côté de sa voiture.

2. Le classique intrancedent en 2013

Le parti n’avait aucun intérêt pour le grand avantage de Barcelone sur Madrid, mais il y avait une controverse. Le Real Mard a gagné 2-1, mais la fin du match pourrait être différente pour un penalty de Ramos à Adriano que l’arbitre n’a pas signalé. De plus, Valdés a été expulsé pour avoir protesté et il a perdu quatre matchs.

1. Sanctions pour Varane dans la Classique reportées en 2019

La décision de reporter le match était déjà controversée, mais aussi pendant et après. Madrid s’est plaint de deux pénalités sur Varane non indiquées. Par la suite, Butragueño a critiqué la procédure d’arbitrage contre le VAR pour ne pas l’avoir examinée et a critiqué le fait qu’elle était utilisée contre ses intérêts.