Les Corbeaux de Baltimore affrontent Jalen dans le repêchage de la NFL en 2020?

Les Ravens de Baltimore prennent-ils Jalen Hurts au repêchage de la NFL 2020? Après son impressionnant tableau de bord de 40 mètres, il commence à ressembler à cela.

Hurts est l’un des espoirs les plus intrigants de sa tentative de jouer dans la NFL cette semaine au NFL Scouting Combine.

Entre ses séjours en Alabama et en Oklahoma, il a prouvé à plusieurs reprises plusieurs choses.

D’abord et avant tout, ses coéquipiers et entraîneurs l’aiment. Il possède toutes les caractéristiques de leadership et les actifs incorporels que vous recherchez chez la personne à qui vous confiez votre infraction.

Deuxièmement, il lui manque certaines des capacités brutes que vous recherchez dans un quart-arrière professionnel. Il a certaines choses pour lui comme son athlétisme, mais en tant que passeur, il est plus faible que ses homologues.

En conséquence, il y a eu une tonne de spéculations quant à l’endroit où Hurts finirait par être sélectionné dans le repêchage de la NFL 2020.

Jeudi, les quarts-arrière ont effectué leurs séances d’entraînement et ont couru le tableau de bord de 40 verges. Alors que les gens ne s’attendaient pas nécessairement à ce que Hurts fasse un mauvais travail, personne ne s’attendait à ce qu’il fasse aussi bien que lui.

Quand tout a été dit et fait, Hurts a couru un 4,59 40.

Au-delà de cela, Hurts était mesuré à six pieds un pouce et 222 livres. Ses mains mesurent 9 pouces et ses bras mesurent 31 pouces. Son saut vertical était le quatrième meilleur de son groupe à 35 pouces, et il a égalé avec Kelly Bryant pour le meilleur saut large avec 125 pouces.

Hurts a choisi de ne pas participer au développé couché, à la perceuse à trois cônes ou à la navette.

L’une des autres choses les plus notables que Hurts a faites au Combine a été de rappeler à tout le monde qu’il n’avait aucun intérêt à changer de position.

Bien qu’il ne ferme pas nécessairement complètement la porte à un rôle de type Taysom Hill, Hurts se voit clairement comme plus une option de quart-arrière traditionnel.

Selon plusieurs initiés du football, Hurts avait une solide performance globale au Combine.

Jalen Hurts semble s’être aidé avec sa performance à la moissonneuse-batteuse hier.

«Une journée vraiment forte», m’a dit un éclaireur. «L’un des QB les plus sportifs ici. Bon bras. Il suffit de travailler sur le toucher. Je peux voir qu’il est un leader de la façon dont les gars lui répondent. »Https://t.co/FdNebh13cu

“Une journée vraiment forte”, a déclaré un journaliste à Matt Zenitz.

«L’un des quarts les plus sportifs ici. Bon bras. Il suffit de travailler sur le toucher. Je peux voir qu’il est un leader de la façon dont les gars lui répondent. “

Un autre éclaireur a suggéré que les Ravens l’emmèneraient servir de remplaçant de Lamar Jackson à Baltimore.

“Jalen a bien fonctionné”, a expliqué un autre éclaireur.

«Il a toujours eu du pouvoir au niveau des hanches et des cuisses, donc le 4.6 n’était pas une surprise. Encore un lanceur plus qu’un passant, mais a bien fonctionné dans les exercices sur le terrain.

«Il y a suffisamment d’équipes maintenant prêtes à avoir un package QB à double menace sur leur liste, donc il sera définitivement repêché, probablement du troisième au cinquième (round). La plupart ont l’impression que ses droits appartiennent déjà à Baltimore en tant que sauvegarde de Lamar (Jackson). »

Dans l’ensemble, il y a des situations bien pires pour atterrir en tant que recrue que de servir de remplaçant au joueur par excellence de la ligue en titre.

Si Hurts se retrouve avec les Ravens et saisit l’occasion d’apprendre de Jackson, il pourrait finir par avoir une carrière assez solide dans la NFL.

