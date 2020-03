Les corbeaux profitent des Jaguars impatients

Durant cette intersaison de la NFL, Steven Ruiz offrira ses réflexions et évaluera chaque transaction majeure qui tombe en panne, y compris les extensions de contrat, les échanges et les signatures d’agent libre.

La purge des talents défensifs des Jaguars s’est poursuivie dimanche lorsque l’équipe a accepté d’envoyer DE Calais Campbell à Baltimore pour un choix de cinquième ronde.

Si ce n’était pas évident auparavant, c’est maintenant: Jacksonville est fermement en mode reconstruction. Campbell suit Jalen Ramsey et A.J. Bouye est la dernière star de l’équipe éliminatoire 2017 à quitter la ville. Le pass-rusher mécontent Yannick Ngakoue a demandé un échange et pourrait être le prochain. Pendant ce temps, les Ravens ajoutent une autre étoile à leur défense et une qui remplit un besoin majeur.

Alors, qui a obtenu la meilleure fin du swap? Notons l’accord…

Commençons par Baltimore, qui remporte clairement ce commerce d’un point de vue sur le terrain. Campbell aura 34 ans avant le début de la saison 2020, mais il vient de terminer une autre campagne exceptionnelle qui l’a vu terminer cinquième parmi les coureurs intérieurs dans la métrique du taux de réussite de la ruée vers l’ESPN. Il a également obtenu une note globale de 90,3 avec Pro Football Focus et une note de 90,6 contre la course.

Campbell remplit deux trous pour la défense des Ravens, qui a eu du mal à faire pression sur le quart-arrière avec une course de quatre hommes standard. Et comme l’a montré la défaite en séries éliminatoires contre le Tennessee, c’était loin d’être le plus gros problème défensif de Baltimore. Aussi bonne que la défense des Ravens était contre la passe, la défense contre la course était parmi les pires de la ligue. Cela va changer avec Campbell rejoignant la liste. Il a été l’un des meilleurs défenseurs de la course de la dernière décennie. Même si Campbell a perdu quelques mi / h de sa balle rapide accélérée, il contribuera à améliorer l’unité dans son ensemble.

En plus de cela, les Ravens acquérant Campbell via le commerce n’affecteront pas la formule de sélection de repêchage compensatoire de l’équipe. Des équipes intelligentes ont commencé à échanger des choix tardifs contre des vétérinaires productifs, ce qui leur permet d’ajouter du talent sans sacrifier le capital provisoire. C’est presque devenu une forme secondaire d’agence libre pour des équipes plus créatives comme Baltimore, la Nouvelle-Angleterre et Philadelphie.

C’est ainsi que les bonnes équipes restent bonnes.

(Les Ravens auraient accepté un accord de deux ans avec Campbell d’une valeur de 27 millions de dollars et 20 millions de dollars garantis. Je noterai cet accord séparément une fois que la structure du contrat sera révélée.)

Niveau des corbeaux: A +

Ça n’a pas l’air si beau du point de vue de Jacksonville. Les Jaguars se sont séparés avec leur meilleur joueur et n’ont qu’un choix pour le Jour 3 et un espace supplémentaire de 15 millions de dollars pour le prouver.

Cet espace supplémentaire est bon d’avoir, bien sûr, mais je ne sais pas si les Jaguars ont besoin de cet argent de poche en ce moment. Ce n’est pas comme si cette équipe devait être des acheteurs en agence libre, considérant où ils en étaient dans leur reconstruction.

Que les Jaguars ne soient pas prêts à être patients et à jouer au jeu de sélection avec Campbell est un mauvais signe. Cela signifie-t-il que le front-office prévoit de dépenser beaucoup en agence libre au cours des deux prochaines années, ce qui annulerait la signature de Campbell ailleurs dans la formule de sélection des comp? Cette équipe doit savoir par expérience que dépenser gros en agence libre n’est pas la meilleure stratégie de team-building. Les dépenses frivoles du GM Dave Caldwell (ainsi que ses mauvaises performances dans le projet) sont une grande raison pour laquelle les Jaguars sont dans leur situation actuelle.

Il n’y a tout simplement aucun moyen de transformer cela en victoire pour les Jaguars. Ils ont abandonné un atout pour un allégement de la capitalisation à court terme dont l’équipe n’avait pas nécessairement besoin. Et ils l’ont fait pour un choix qu’ils auraient probablement reçu s’ils avaient juste attendu un an et laissé Campbell frapper une agence libre.

Pensez-y: le choix que les Ravens ont envoyé à Jacksonville a été acquis lorsque les Vikings ont échangé leur kicker de sauvegarde en août dernier. Le Minnesota a fini par couper ce kicker quelques semaines plus tard. Le fait est que les équipes sont désespérées à l’approche du début de la saison. La valeur commerciale de Campbell n’allait augmenter que d’ici septembre.

Si l’équipe avait insisté pour échanger Campbell, un peu de patience aurait pu porter ses fruits.

Catégorie Jaguars: F

.