Les courses Crossing et Crossing Oquendo Integral Picos de Europa n’auront pas lieu cette année

Les courses de montagne Travesera et Traveserina Oquendo Integral Picos de Europa n’auront pas lieu en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. La VIII Traveserina et la XVII Travesera auront lieu les 5 et 12 juin 2021, respectivement. Les athlètes qui décident de maintenir leur inscription pour 2021 n’auront à remplir aucune formalité. Ceux qui choisissent d’annuler et de rembourser les frais d’inscription devront accéder à la “zone de couloir privé” sur le site Web de la course.

Toutes les informations des tests en:

– Traversera Integral Picos de Europa

– Traveserina Picos de Europa

