Les courses de 2020 à Aintree annulées en raison d’une épidémie de coronavirus

Le Grand National 2020 à Aintree a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé le Jockey Club Racecourses.

Le National, qui est reconnu comme le plus grand steeple du monde et le plus grand événement de paris sur le calendrier des courses, devait se dérouler du 4 au 6 avril sur le Merseyside.

Au départ, on espérait que cela se passerait à huis clos

Une déclaration du JCR se lisait comme suit: «Suite aux nouvelles directives du gouvernement en matière de santé publique concernant l’évitement des contacts sociaux et l’arrêt des voyages non essentiels, et sa déclaration selon laquelle les services d’urgence sont retirés du soutien des rassemblements de masse à partir de demain, le Jockey Club a décidé qu’il n’était plus approprié pour organiser l’événement.

«Les hippodromes du Jockey Club, qui dirigent Aintree et plusieurs des plus grands hippodromes du Royaume-Uni, avaient évalué la faisabilité de diriger le plus célèbre steeple-chase au monde à huis clos avec un personnel minimal sur place, mais les dernières informations gouvernementales sur les mesures nécessaires pour contenir le virus l’ont amené à penser que ce n’était plus une considération viable.

Sandy Dudgeon, délégué principal du Jockey Club, a déclaré: «Le Randox Health Grand National Festival était à seulement trois semaines, et il est très clair pour nous qu’il ne sera pas possible que l’événement ait lieu. La santé publique doit venir en premier.

«Nous travaillions sur un plan pour organiser le Grand National à huis clos, étant donné son importance pour l’industrie des courses et au-delà – mais à la suite des nouvelles mesures gouvernementales confirmées ce soir pour aider à lutter contre l’épidémie de coronavirus, ce n’est pas une option viable.

Le National est le dernier événement à tomber sous le coup du coronavirus

“Je sais que c’est une nouvelle extrêmement décevante pour les nombreuses personnes qui travaillent dans notre sport et les millions de personnes qui attendaient avec impatience l’événement de cette année, mais malheureusement, ce sont des moments exceptionnels et c’est la chose responsable à faire.”

