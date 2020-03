Les Cowboys combattent Redskins et signent Amari Cooper pour un contrat de 100 millions de dollars sur 5 ans

Les Cowboys de Dallas sont allés chercher leur homme lundi soir, acceptant de signer Amari Cooper pour un contrat de 100 millions de dollars sur cinq ans, selon un rapport d’Adam Schefter d’ESPN.

Les Cowboys avaient restructuré les accords avec le porteur de ballon Ezequiel Elliot et s’attaquer à La’El Collins pour libérer de l’espace de la casquette plus tôt lundi, et nous savons maintenant (au moins en partie) pourquoi ils sont allés libérer cet espace – pour payer Cooper.

La prochaine étape pour les Cowboys est sans doute d’essayer d’encrer le quart-arrière Dak Prescott à une extension. Ils espèrent que la signature de Cooper, qui comptait 1189 verges et huit touchés en 2019, aidera à convaincre Prescott qu’il devrait rester à Dallas. (L’argent fera probablement plus pour le convaincre, mais Cooper ne fera pas de mal, vous imaginez.)

Schefter a également eu une pépite amusante à propos de l’accord avec Cooper – les rivaux de la division Washington étaient également de la partie.

Les fans de Washington en ligne se sont au moins félicités d’avoir fait grimper les prix, ce qui, des doublures d’argent! Sûr!

Dans l’ensemble, un peu de nouvelles amusantes pour tard lundi soir.

