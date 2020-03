Les Cowboys de Dallas offrent à Dak Prescott une nouvelle offre

Les Cowboys de Dallas ont offert une nouvelle offre à Dak Prescott cette semaine. Cela vient sur les talons de lui qui aurait rejeté un 33 millions de dollars.

À la fin de la semaine dernière, des rapports ont révélé que Dallas avait présenté à son jeune quart-arrière partant une offre qui lui rapporterait 33 millions de dollars par an et environ 105 millions de dollars garantis. Il n’a apparemment pas été ému par ce total et ne l’a pas accepté.

Selon l’initié ESPN NFL Todd Archer, Dallas cette semaine est revenue à la table des négociations avec un nouvel accord. Celui-ci paierait 33,5 millions de dollars à Prescott.

Avec la date limite des tags de franchise à venir jeudi, les Cowboys ont envoyé une nouvelle proposition à l’agent de Dak Prescott dans l’espoir d’entamer des pourparlers sur un accord pluriannuel, selon une source. Russell Wilson (35 millions de dollars) et Ben Roethlisberger (34 $… https://t.co/OiEWEcpBnI

– Todd Archer (@toddarcher) 9 mars 2020

Ce total par an est remarquable parce que c’est ce que font Aaron Rodgers des Green Bay Packers et Jared Goff des Los Angeles Rams.

Si Prescott acceptait cette offre, il deviendrait le troisième quart-arrière le mieux payé de la ligue.

Il y a des arguments raisonnables à faire valoir que Prescott mérite probablement d’en faire plus que Goff.

Cependant, vaut-il plus d’argent que Rodgers? C’est discutable.

De toute évidence, Prescott est plus jeune, mais Rodgers est objectivement plus décoré et sans doute un meilleur quart-arrière global à ce stade dans ses deux carrières.

Prescott ouvrant la voie, Dallas a fait 8-8 la saison dernière et a complètement raté les séries éliminatoires. Avec lui comme passeur partant de l’équipe, les Cowboys n’ont pas encore atteint les séries éliminatoires.

