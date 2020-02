Les Cowboys disent que Dak Prescott n’est plus la priorité de l’intersaison

Les Cowboys disent que Dak Prescott n’est plus leur priorité absolue pour la saison morte avant le mois de mars. L’amélioration de la défense est désormais jugée plus importante.

La semaine dernière, le vice-président de Dallas, Stephen Jones, est apparu au NFL Combine et a parlé aux médias sur un éventail de sujets.

L’une des discussions a porté sur les priorités des Cowboys dans l’agence libre imminente du mois prochain.

Selon Jones, la première priorité était la défense.

“La défense est la priorité de cette intersaison”, a-t-il déclaré.

– Jori Epstein (@JoriEpstein) 24 février 2020

C’est intéressant non pas parce que c’est une mauvaise stratégie, mais parce que c’est très différent de ce que Jones a dit il y a tout juste un mois concernant les objectifs de l’intersaison de l’équipe.

“C’était urgent pour nous”, avait déclaré Jones à l’occasion de la signature de Prescott.

«Nous voulons certainement y arriver. C’est notre priorité n ° 1 à l’intersaison. »

Il semble que cela ait changé depuis.

Pour être clair, Dallas est toujours très intéressé à conserver Prescott. Lorsqu’on lui a demandé si l’équipe envisageait d’autres options chez le quart-arrière, Jones a très rapidement rejeté l’idée.

“Absolument pas”, a-t-il dit.

“Dak est notre quart-arrière et notre quart-arrière de l’avenir.”

Mais l’urgence qui existait il y a un mois pour conclure un nouvel accord semble s’être dissipée. À bien des égards, toutes les parties concernées semblaient avoir accepté le fait que Prescott devra probablement être étiqueté en franchise.

L’argent est un problème.

Selon plusieurs rapports, Prescott recherche entre 33 et 40 millions de dollars par an pour son prochain accord. Dallas finirait probablement par lui payer quelque chose dans la fourchette de 27 millions de dollars l’année prochaine s’il plaçait simplement l’étiquette de franchise sur lui.

Prescott a joué pour Dallas avec son offre de recrue bon marché, alors il cherche vraiment à être payé cette fois-ci.

L’année dernière, le joueur de 26 ans a enregistré certains des meilleurs chiffres de sa carrière. Il a enregistré 4 902 verges, 30 touchés et seulement 11 interceptions.

La saison précédente, en 2018, il avait amassé 3885 yards, 22 scores et 8 interceptions.

Malheureusement, la croissance personnelle de Prescott l’année dernière ne s’est pas manifestée lorsque Dallas a gagné plus de matchs. En fin de compte, l’équipe a pris un départ chaud avant de s’effondrer tard et de ne pas se rendre en séries éliminatoires.

À ce jour, il n’y a pas eu beaucoup de progrès sur un nouvel accord.

Cette semaine, Jones a reconnu que lui et l’agent de Prescott, Todd France, n’avaient pas discuté d’un nouveau contrat depuis septembre dernier.

“Le vice-président des Cowboys, Stephen Jones, a déclaré que l’équipe n’avait pas rencontré ni négocié avec l’agent de QB Dak Prescott Todd France depuis septembre avant la saison”, a tweeté Michael Gehlken du Dallas Morning News.

«Pas encore de discussions cette intersaison. Peut se réunir ici à la moissonneuse-batteuse, mais la réunion n’est pas encore fermement prévue. »

De toute évidence, ce n’est pas un signe prometteur qu’un accord sera conclu de sitôt.

Stephen Jones dit qu’ils ont eu une activité «faible» à «inexistante» lors de la négociation du nouveau contrat de Dak Prescott. Ils ont parlé pour la dernière fois en septembre et les négociations se sont arrêtées quand «ils étaient là où ils étaient et nous en avons fini où nous étions». Dit cependant rien d’acrimonie et toujours leur gars.

– Jane Slater (@SlaterNFL) 24 février 2020

Lorsqu’on lui a demandé si l’étiquetage de la franchise de Prescott était inévitable à ce stade, Jones l’a joué timidement.

“Je ne pense tout simplement pas que nous ayons mis la main sur les prochaines étapes”, a-t-il déclaré.

“De toute évidence, nous n’avons pas réussi à le faire parce qu’ils étaient assez enracinés dans leurs pensées et nous étions assez enracinés dans nos pensées.

«Je pense vraiment que c’est la réalité du monde dans lequel nous travaillons. Certes, nous y avons beaucoup réfléchi et regardé et nous verrons où cela finira. »

Il y a eu un changement de ton de la part de toutes les parties concernées.

Indépendamment de ce que Jones dit maintenant, le changement de ton concernant le fait que Prescott obtienne un gros nouveau contrat dans un avenir prévisible est très notable.

L’argent intelligent est toujours sur un accord à un certain titre, mais cela pourrait être un travail beaucoup plus long que les Cowboys à l’origine.

