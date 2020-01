Les Cowboys font un nouveau changement d’entraîneur surprenant

Les Cowboys ont fait un nouveau changement d’entraîneur surprenant cette semaine.

Après son embauche, le nouvel entraîneur-chef de Dallas, Mike McCarthy, a entrepris de remodeler le personnel d’entraîneurs avec des personnes avec lesquelles il se sentait plus à l’aise.

L’une des victimes de cela était maintenant l’ancien entraîneur secondaire Kris Richard, qui a été libéré de son contrat la semaine dernière.

À sa place, l’ancien entraîneur du Texas A&M, Maurice Linguist.

Linguiste a joué le dos défensif des Baylor Bears de 2003 à 2006.

Son record d’entraîneur comprend des arrêts au Minnesota, au Mississippi State, à l’Iowa State et évidemment aux Aggies.

La saison dernière, Texas A&M a terminé 31e au pays dans les verges de dépassement autorisées.

Richard est d’abord arrivé à Dallas après un passage avec les Seahawks de Seattle vainqueurs du Super Bowl.

Merci Texas A&M de m’avoir accueilli, moi et ma famille, à College Station. Un merci spécial à Coach Fisher pour l’opportunité de faire partie de ce super personnel. Pour les joueurs, rien que de l’amour. Je couvre tes arrières! Je suis né à Dallas et nous retournons là où tout a commencé! pic.twitter.com/NxHy3m1zQx

– Maurice Linguist (@ CoachMo15) 20 janvier 2020

Il a été à l’origine embauché comme entraîneur des arrières défensifs, relevant de Rod Marinelli. De là, Marinelli a commencé à laisser Richard prendre la tête.

Avec Richard à la tête de la défense, Dallas a terminé 10e en défense contre les passes en 2019. Malheureusement, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles. Les Cowboys ont amassé sept interceptions au cours de l’année.

Il reste à voir si Linguist est la bonne personne pour transformer la défense des Cowboys en le mastodonte McCarthy en aura besoin en 2020.

