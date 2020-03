Les Cowboys peuvent s’être dépensés dans une mauvaise situation

Il y a beaucoup de souvenirs de l’époque de Jason Garrett avec les Cowboys. Il y avait l’étirement lorsque Dallas a perdu une place en séries éliminatoires contre un rival de division dans la dernière semaine de la saison trois années de suite. Deux fois. Dallas a connu une fin de saison prometteuse avec une défaite dévastatrice en séries éliminatoires contre les Packers. Deux fois. Garrett a gâché les premières années de Tony Romo, Dez Bryant et DeMarcus Ware, et quand il est tombé sur leurs remplaçants avec Dak Prescott, Amari Cooper et DeMarcus Lawrence, il n’a pas non plus capitalisé sur le potentiel de ce groupe. Mais surtout, Garrett restera dans les mémoires pour les applaudissements, qui ont inspiré son surnom et l’ont scellé comme l’emblème des échecs des Cowboys, un mème de la vie réelle «c’est bien».

Lorsque le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, a finalement licencié Garrett en janvier (après un long retard), il l’a remplacé par Mike McCarthy, l’entraîneur des équipes Packers qui ont déchiré le cœur de Dallas. Les premiers mots de McCarthy en tant qu’entraîneur-chef des Cowboys lors de sa conférence de presse d’introduction l’ont immédiatement distingué de son prédécesseur.

«C’est formidable d’être ici», a déclaré McCarthy. “Je passe un moment ici parce que je ne sais pas où diable mettre mes mains.”

Le passage du Clapper à un entraîneur qui ne sait pas quoi faire de ses mains est une métaphore parfaite. En vérité, les Cowboys ont attaché une des mains de McCarthy derrière son dos. Jones et son fils Stephen, la paire qui dirige l’équipe et prend les décisions de front-office, ont engagé McCarthy pour remporter un Super Bowl. Mais les Jones donnent à McCarthy plusieurs des mêmes stars que Garrett a entraînées alors qu’ils étaient sur des contrats bon marché après que les Jones leur aient payé le meilleur prix. Alors que Garrett a supervisé des listes regorgeant de talent et de valeur, McCarthy obtient moins de chacun et est invité à en faire plus.

Les Cowboys de Garrett étaient caractérisés par leur sous-performance et une surabondance d’étoiles sous-payées. Le quart-arrière Dak Prescott a commencé tous les matchs des Cowboys au cours des quatre dernières années, mais pendant cette période, il a gagné moins de 5 millions de dollars au total. En tant que joueur le plus important de la franchise sportive la plus précieuse au monde, Prescott a peut-être été le joueur le moins bien payé dans le sport au cours de la dernière décennie. Non seulement il était bon marché, mais les joueurs qui l’entouraient l’étaient aussi. De 2011 à 2014, Dallas a repêché le cœur de la meilleure ligne offensive de la ligue. Le plaqueur gauche Tyron Smith, le gardien Zack Martin et le centre Travis Frederick se sont combinés pour 18 Pro Bowls. Non seulement les Cowboys ont obtenu leurs meilleures années avec des contrats de recrue bon marché, mais Dallas a également signé chacun de ces joueurs pour des extensions à long terme et conviviales au début de leur carrière. En 2015, Dallas a ajouté La’El Collins, une première ronde projetée qui n’a pas été repêchée, ajoutant à leur profondeur ridicule sur la ligne. La force de la ligne offensive a aidé DeMarco Murray en 2014 (tout en gagnant 1,4 million de dollars) et Ezekiel Elliott chaque saison de 2016 à 2018 (en moyenne moins de 7 millions de dollars par an) en tête de la ligue dans les verges au sol par match. En 2018, Dallas a échangé à la mi-saison pour le receveur Amari Cooper, qui était toujours sur son contrat de recrue, et il a immédiatement transformé l’infraction des Cowboys. Alors que Garrett était l’entraîneur-chef de Dallas, l’équipe comptait une demi-douzaine de joueurs avec des talents de niveau Pro Bowl sur des contrats qui les payaient beaucoup moins qu’ils ne valaient. En 2018, c’est là que des Cowboys notables se sont classés par cap.

Prescott (726 000 $) était le quart-arrière le plus cher.

Elliott (6,8 millions de dollars) était le troisième porteur de ballon le plus cher.

Cooper, qui avait absorbé la majeure partie de sa casquette par les Raiders, n’a coûté à Dallas que 412 000 $, ce qui en fait le 181e récepteur le plus cher de la saison.

Depuis lors, les Jones ont dépensé beaucoup pour conserver leurs principaux joueurs. La semaine dernière, Cooper a accepté un accord qui lui rapportera 20 millions de dollars par an, faisant de lui le deuxième récepteur le plus cher de la ligue. Cet accord est intervenu quelques heures seulement après que Dallas a offert à Prescott le label de franchise, ce qui lui rapportera 30 millions de dollars pour 2020, bien qu’il signera probablement un contrat qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l’histoire de la ligue. Cette frénésie de dépenses survient après que l’équipe a re-signé Elliott en septembre pour 15 millions de dollars par an, ce qui en fait le porteur de ballon de football le mieux payé de près de 2 millions de dollars par an.

Les Cowboys sont passés de trois des plus grosses aubaines à trois des joueurs les plus chers du football, et le vrai coût n’est pas de l’argent: c’est de la profondeur et de la défense. En 2018, les Cowboys ont dépensé 29% de leur plafond salarial ajusté pour leur infraction. En 2020, ils sont en passe de consacrer plus de la moitié de leur plafond salarial ajusté à l’infraction. Non seulement ces dépenses se déplacent vers un côté de la balle, mais les hauts salaires gagnent plus que par le passé. En 2020, Dallas devrait utiliser 47,5% de son budget sur six joueurs. De 2011 à 2019, Dallas n’a jamais dépensé plus de 39,5% de son budget pour six joueurs. Une équipe qui était autrefois portée par ses contrats offensifs est désormais alourdie par eux.

La conséquence naturelle de ce changement est que Dallas a été contraint de laisser partir un certain nombre de contributeurs défensifs clés. Le cornerback Byron Jones est parti en agence libre la semaine dernière pour Miami, où il est désormais le second cornerback le mieux payé de la ligue. L’ailier défensif Robert Quinn, qui a mené l’équipe en sacs et coups sûrs de quart en 2019, est parti pour flanquer Khalil Mack à Chicago. Dallas a également annulé le contrat de Michael Bennett et perdu le joueur de ligne défensive Maliek Collins face aux Raiders. Dallas a ajouté les joueurs de ligne défensive Dontari Poe et Gerald McCoy pour équilibrer ces pertes et a ajouté Ha Ha Clinton-Dix pour combler son trou perpétuel en toute sécurité, mais la profondeur est toujours un problème clé pour la ligne défensive et secondaire de Dallas. Cela peut également devenir un problème chez le secondeur. Leighton Vander Esch a terminé la saison dernière avec une blessure au cou, et les détails de sa récupération sont rares. Stephen Jones a dit qu’il aurait des restrictions pour entrer dans le camp d’entraînement. De même, les Cowboys ont re-signé le secondeur Sean Lee pour un contrat de 4,5 millions de dollars la semaine dernière, mais l’année dernière a marqué la première fois qu’il jouait 16 matchs en une saison.

Ce sont de nouveaux trous, mais Dallas a encore du mal à combler ses anciens. Le receveur Randall Cobb est parti pour Houston la semaine dernière, tandis que Tavon Austin est un agent libre, laissant juste Michael Gallup, Devin Smith et une litanie de gars de l’équipe d’entraînement derrière Cooper au large receveur. L’équipe a laissé Jason Witten partir en agence libre pour les Raiders, mais Dallas a eu beaucoup de mal à remplacer l’extrémité serrée depuis sa retraite initiale en 2018. La semaine dernière, Dallas a re-signé Blake Jarwin pour 10,5 millions de dollars au cours des deux prochaines années, même si Jarwin n’a jamais eu plus de 365 verges sur réception en une saison. Sentant que Jarwin et le quatrième rond Dalton Schultz ne suffiraient pas à la position, les Cowboys ont également signé le barré Blake Bell, un bloqueur qui avait huit attrapés pour 67 verges en 15 matchs la saison dernière pour les Chiefs. Dallas paie le meilleur prix pour Prescott et Cooper, mais Gallup est la seule option fiable de l’équipe pour les passes de Prescott lorsque Cooper est couvert.

Cela suppose que Cooper puisse retrouver sa forme 2018. Il a subi des blessures aux pieds tout au long de la saison 2019, et bien qu’il ait terminé une année de carrière statistiquement, il n’était pas la force qui a changé la donne qu’il était au deuxième semestre de 2018. Il est essentiel pour les Cowboys de McCarthy que Cooper revienne à pleine puissance. Dallas a également besoin de plus de production d’un joueur très bien payé de l’autre côté du ballon: DeMarcus Lawrence. L’année dernière, Dallas a signé la fin défensive d’un accord lui versant 21 millions de dollars par an, ce qui en fait le deuxième rusher de bord le plus cher après Mack. Mais Lawrence s’est classé 74e en sacs la saison dernière avec 5,0, à égalité avec le défenseur des Cowboys Taco Charlton. Les 56 pressions des quarts de Lawrence, mesurées par PFF, se classaient no. 22 parmi les défenseurs. Lawrence et Cooper sont deux des sept non-quarts gagnant plus de 20 millions de dollars sur une base annuelle moyenne, et aucun n’a joué à ce niveau en 2019.

Tout aussi essentielle est la ligne offensive des Cowboys qui maintient son excellence, ce qui sera difficile avec le retrait du centre de longue date de Frederick. Lorsque Frederick a raté la saison 2018 avec un trouble auto-immun, la ligne a vacillé à la fois dans le blocage des passes (Prescott a été limogé 56 fois) et dans le blocage des passes (c’était la seule saison que Dallas ne se classait pas dans le premier quart de la NFL dans le blocage des passes de PFF classement depuis 2012). Cette baisse n’est pas seulement sur Frederick – les Cowboys ont également eu un changement d’entraîneur de ligne offensive en 2018, et certains des sacs étaient sur Prescott – mais les seuls matchs que Frederick a manqués depuis 2014 ont été désastreux pour Dallas. Frederick sera probablement remplacé par le joueur de ligne de réserve Joe Looney, qui a été en service pendant quatre matchs à la garde la saison dernière, mais qui est un sérieux déclassement par rapport au jeu de calibre All-Pro de Frederick.

Pire encore, le reste de la ligne de Dallas commence à montrer des fissures. Le plaqueur gauche Tyron Smith est toujours un fidèle, mais il a raté trois matchs la saison dernière pour la quatrième année consécutive, et il n’y a pas de bonne option de réserve pour le remplacer quand il manque de temps. Le gardien de gauche Connor Williams n’a pas répondu aux attentes élevées et a terminé la saison sur une réserve blessée avec un ACL déchiré. Martin est toujours parmi les meilleurs du jeu, et le tacle droit La’El Collins y arrive. Cette unité est géniale bien qu’elle ne soit plus dominante lorsqu’elle est en bonne santé, et elle n’est pas toujours saine.

McCarthy doit démêler toutes ces parties en une meilleure équipe en 2020, et ce sera un défi. Dallas est allé 8-8 la saison dernière et a raté les séries éliminatoires, mais son attaque était statistiquement élite. Les Cowboys ont mené la ligue en verges par jeu (6,5) et en verges par match (431,5), se classant sixième en points par match (27) et deuxième en efficacité offensive, selon Football Outsiders, une place derrière les Ravens et une place. devant les chefs. Il sera difficile de maintenir ce niveau de production – sans parler de l’améliorer. Le plus grand avantage que McCarthy puisse apporter est d’améliorer ce que les chiffres ne montrent pas: l’offensive de Dallas a disparu lorsque l’équipe en avait le plus besoin. Chaque défaite des Cowboys l’année dernière était due à leur infraction qui ne l’avait pas fait au quatrième trimestre (comme leur défaite contre les Vikings le dimanche soir au football), ne se présentant qu’au quatrième (comme leurs pertes contre les Packers, les Jets et les Bears) , ou ne se présentant pas du tout (comme leurs pertes face aux Saints, Patriots, Bills et Eagles). McCarthy peut apporter de meilleures décisions dans le jeu, une attention aux détails pour les équipes spéciales et des appels de jeu moins prévisibles. En supposant que McCarthy puisse apporter ces changements – pas une donnée compte tenu de son mandat chez les Packers – cela prendra du temps, et le nouvel entraîneur n’en a pas beaucoup. Il est peu probable que McCarthy ou son équipe d’entraîneurs obtienne des activités ou des entraînements hors saison avec les joueurs des Cowboys jusqu’à au moins un camp d’entraînement en raison de la pandémie de coronavirus, donc installer son manuel de jeu ou inculquer les détails qu’il désire sera difficile. McCarthy doit trouver comment faire plus avec moins, sinon il y aura encore moins d’applaudissements à Dallas.

