Les crises internes de Barcelone n’enlèvent pas la candidature pour remporter la Classique

Les résultats de la dernière journée sont assez percutants, et ce que cela signifie dans le classement a été noté très bientôt. Barcelone, malgré le scandale que l’épisode I3 Ventures a signifié, vient comme un favori dans le duel contre le Real Madrid. Il est difficile de mesurer combien dans un affrontement entre deux titans, mais il semble que ce soit le cas par les derniers résultats.

Barcelone rendra visite au Bernabéu en tant que leader avec deux points d’avantage. Récupérer la première position est le principal facteur de motivation de l’équipe Blaugrana, car une victoire au Bernabéu créerait un écart de cinq points. Ce serait une distance récupérable, mais cela permettrait également une certaine marge d’erreur.

Le deuxième argument est dans la figure de Lionel Messi. Il a récupéré la poudre avec quatre buts contre Eibar et est le meilleur assistant de la compétition. Les chiffres sont clairs: sur les 62 buts marqués par Barcelone, 30 sont signés par l’Argentin, en passes décisives ou en notations.

Et enfin, il y a l’état de forme de son adversaire, le Real Madrid. Février est un mois habituellement étouffé, et cette année ne fait pas exception. Hormis l’élimination de la Copa del Rey, le Real Madrid, l’équipe la moins battue de la compétition, a vu comment les quatre derniers matches ont inscrit 4 buts. Le hasard ou non, a montré plus de fragilité lors des dernières rencontres.

A cela s’ajoute l’absence d’un attaquant attaquant. Benzema est le meilleur buteur de l’équipe, mais il a 3 jours sans marquer. Ceci, ainsi que les pertes dans la zone offensive, rendent l’équipe blanche moins dangereuse.

Avec ces références des deux équipes, Barcelone semble être le favori en ce moment pour prendre la Classique et qui sait si la Liga. Mais ce n’est que le début d’une semaine où la Journée des champions n’a pas encore été contestée, donc l’ambiance est encore à l’heure de changer et, peut-être, nous arriverons dimanche avec des sensations inverses et ces cabales initiales sont inutilisables.