Les dauphins révèlent pourquoi ils ont rédigé Tua Tagovailoa

Les Dolphins de Miami ont repêché Tua Tagovailoa avec la cinquième sélection globale du repêchage de la NFL 2020.

Cette semaine, les équipes ont expliqué pourquoi précisément cette décision avait été prise.

Selon l’entraîneur-chef Brian Flores, cela se résumait vraiment à une chose importante.

“Je veux dire, c’était important”, a déclaré Flores.

“Je me souviens que c’est sorti, Chris [Grier] envoyé à moi, et nous le regardions à peu près en même temps. Je suis allé au téléphone après ça et j’ai dit que tu savais que ça allait plutôt bien, donc ça a simplement renforcé ou confirmé certaines des choses que nos médecins nous avaient mentionnées. C’était important.

«C’était bon de le voir. Il avait l’air bien dans la cassette, mais vous savez évidemment que cela fait neuf minutes.

«C’est très différent d’avoir un entraînement de deux heures ou de jouer dans un jeu, mais je pensais qu’il avait l’air bien pour où il était et vous savez où il était, où il était quand il a initialement été blessé et où il était ce point. “

Comment va Tagovailoa sur les dauphins? Le temps nous le dira.

