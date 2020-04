Les dauphins se sont précipités pour examiner Tua Tagovailoa avant l’interdiction des visites

Tua Tagovailoa est devenu instantanément l’un des plus grands espoirs du joker dans la classe 2020 NFL Draft après avoir subi une blessure de fin de saison en Alabama, mais sa situation est devenue encore plus incertaine en raison de la crise des coronavirus. Tagovailoa a assisté à la NFL Combine et a pu rencontrer des équipes, mais n’a pu effectuer aucune visite dans les organisations en mars après que la NFL a interdit les visites des joueurs le 13 mars pour lutter contre la propagation de COVID-19.

En conséquence, aucune équipe de la NFL n’a été en mesure d’obtenir des informations à jour sur la condition physique de Tagovailoa et a été forcée de s’appuyer sur ses récentes bandes d’entraînement et sur ses assurances qu’il se sent prêt à commencer la semaine 1. Il est possible que Tagovailoa soit le meilleure perspective QB de la classe, même sur le choix présumé n ° 1 Joe Burrow, mais une équipe se sentira-t-elle à l’aise de passer dans le top 5 et de parier son avenir sur lui?

Beaucoup de faux projets sur Internet ont fait atterrir Tagovailoa à Miami, qui détient le choix n ° 5 au premier tour, mais Justin Herbert pourrait facilement devancer Tagovailoa dans l’ordre. Selon Adam Schefter d’ESPN, Miami cherchait désespérément à amener Tagovailoa pour un examen physique juste avant que la NFL n’institue son interdiction, et travaillait frénétiquement la veille pour qu’une visite ait lieu. Malheureusement pour les dauphins, et peut-être pour Tagovailoa, cette visite n’a jamais eu lieu.

«Il s’avère que le jeudi 12 mars, lorsque ce pays a commencé à subir un changement qu’il ressent encore aujourd’hui, et que la NFL était sur le point d’interdire les visites, les Dolphins et Tua se précipitaient pour finaliser une visite pour faire de Tua le premier collège perspective de visiter les Dolphins avant que la ligue ne se soit avérée interdire les visites le vendredi 13 mars. Ils essayaient désespérément de le mettre en place jeudi 12, mais n’ont pas pu le comprendre, autant qu’ils ont essayé. Et donc au dernier moment de la visite, Tua n’a pas pu se rendre à Miami le vendredi 13 mars comme le souhaitaient les Dolphins. Ils voulaient lui faire subir un examen médical approfondi avec leurs médecins. La visite n’a pas eu lieu, et donc maintenant la dernière fois que les médecins des Dolphins ont vu Tua était au Combine. Et maintenant, bien sûr, tout le monde doit se demander où ils en sont sur Tua. “

.