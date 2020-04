Les dauphins semblent briller dans de rares séquences vidéo

Les plaisanciers du sud de la Californie ont capturé mercredi des images rares montrant des dauphins à côté de leur bateau dans une bioluminescence bleu néon générée par l’agitation de l’eau lors d’une marée rouge.

Le capitaine Ryan Lawler et le photographe Patrick Coyne ont embarqué depuis le port de Newport après le coucher du soleil dans l’espoir de faire la chronique de cet événement. “C’était notre deuxième nuit à essayer”, a déclaré Lawler à For The Win Outdoors.

De vastes étendues de marée rouge ont été visibles au cours de la journée récemment de Los Angeles à San Diego. Ces algues prolifèrent de phytoplancton appelé dinoflagellés, qui créent la bioluminescence la nuit lorsque l’eau est bousculée.

(Mark Girardeau, propriétaire d’Orange County Outdoors, a capturé plusieurs images montrant la bioluminescence dans les vagues qui se brisent sur la plage, et nous avons partagé un échantillon avec sa permission.)

Lawler, propriétaire de Newport Coastal Adventure, a déclaré qu’il voulait montrer la vie marine en bioluminescence, s’il pouvait attirer des dauphins dans une marée rouge.

“La première nuit, nous avons trouvé des dauphins, mais pas de bioluminescence”, a-t-il déclaré. «Mercredi, nous n’avons pas vu de dauphins sur les 15 premiers kilomètres que nous avons parcourus. Puis finalement nous en avons trouvé quelques-uns, mais ils chassaient et ne voulaient rien à voir avec le bateau. “





Les dauphins communs courent régulièrement aux côtés de navires se déplaçant rapidement lorsqu’ils ne chassent pas, et Lawler et Coyne ont trouvé quelques mammifères volontaires alors qu’ils rentraient dans le port.

“Juste deux au début, puis ils ont été rejoints par deux autres, et ils étaient dans une floraison très lumineuse de dinoflagellés, donc nous avions exactement ce que nous recherchions et nous étions super excités”, a-t-il déclaré.

Lawler, dont l’entreprise commerciale d’observation des baleines est fermée dans le cadre des restrictions COVID-19, a déclaré que le trafic portuaire et maritime est autorisé pour les plaisanciers privés au large du comté d’Orange.

–La vidéo est une gracieuseté de Patrick Coyne; les images sont une gracieuseté de Mark Girardeau

