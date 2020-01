Russillo est rejoint par Royce Young d’ESPN pour discuter du premier match de NBA en saison régulière contre les Spurs, de sa course impressionnante au quatrième trimestre, des minutes restreintes, de la façon dont Zion affectera Brandon Ingram, et plus encore (9:14). Ensuite, Ryen continue sur le battage médiatique, les questions entourant le corps de Zion et la gestion de la charge (32:30).

