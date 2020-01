Les débuts de Zion Williamson dans la NBA ont été aussi électrisants que promis

Pendant un moment éphémère dans le troisième quart des débuts de Zion Williamson en NBA mercredi soir, il semblait que nous allions avoir un dunk. Le dunk. Zion a coupé vers le panier du côté faible de la cour juste au moment où son compatriote recrue Jaxson Hayes a attiré un seul défenseur des Spurs vers lui. Cela laissait le chemin de Zion vers la jante aussi ouvert qu’une piste – une piste où il pouvait annoncer son arrivée avec un point d’exclamation. Au lieu de cela, il a balancé le ballon avant de le pousser vers le bord où il a secoué pour deux points maladroits.

Le jeu manquait beaucoup de la grâce et de la puissance dont Zion a fait preuve dans le passé, et il soulignait ce qui, à ce moment-là, semblait être le point à retenir du premier match de la NBA de Williamson: Comme les pélicans et Zion lui-même l’ont reconnu, il y aurait un apprentissage courbe pour la recrue après la chirurgie du genou qui l’a mis à l’écart pendant quatre mois. Ce que personne ne savait cependant, c’est que la courbe durerait environ les trois quarts. Ou, pour être plus précis, environ 15 minutes.

Le quatrième trimestre a commencé un peu comme les trois premiers. Zion était dans le match prêt à jouer ce que l’entraîneur Alvin Gentry avait décrit avant le match comme une «rafale» – un intervalle rapide dans lequel Williamson pouvait voir le temps du terrain mais pas exagérer les choses (environ cinq minutes par trimestre). Cette fois, il a commencé les choses en retournant le ballon pour la cinquième fois dans le match. Peu de temps après, cependant, le coming-out a commencé.

Trois minutes après le début du quart, Zion – qui jouait comme un centre de petite balle – a attrapé le ballon en haut de la clé et a drainé un 3. Sur la possession suivante, il s’est dirigé vers la peinture et a terminé alley-oop. Puis il a frappé un autre 3; en l’espace d’une minute, il avait marqué huit points. Et il n’avait pas fini. La prochaine tentative de tir de Zion était un lay-up qui a été bloqué, mais il a saisi le rebond et a obtenu les points de la deuxième chance. Sur la base de ses limites de temps au cours des trois premiers trimestres, cela semblait être le moment où Zion était censé se retirer du jeu. Mais avec le score proche – 104-101 en faveur des Spurs – et Zion ayant enflammé son équipe et la foule, Gentry l’a laissé entrer. Zion a ensuite cloué deux autres 3 pour faire bonne mesure (ce qui en fait un 4 pour 4). au-delà de l’arc mercredi après avoir réalisé un seul 3 en pré-saison). Au moment où il a fait son chemin vers la ligne des lancers francs après avoir tiré une faute sur la possession suivante, il avait marqué 16 points consécutifs. Il a chuté dans l’un des deux à la ligne pour porter son total à 22 points en 18 minutes, et il a quitté le terrain pour chanter «MVP».

C’était une fin semblable à un film à ce qui avait été, à ce point, une performance décevante. Zion avait joué moins de cinq minutes dans chacun des trois premiers trimestres et n’avait totalisé que cinq points. Cette performance rocheuse nous a rappelé que même avec tout le battage médiatique et l’anticipation, la patience était de mise. Zion est toujours une recrue de 19 ans, et bien que les rapports de cette semaine indiquent que la Nouvelle-Orléans se retirait des pourparlers commerciaux dans l’espoir de faire une course au huitième avec le noyau actuel de l’équipe, la bosse attendue de Zion semblait prendrait un certain temps pour avoir pleinement son effet.

Et pourtant, alors que Zion était assis sur le banc dans les dernières minutes du quatrième avec son équipe à la traîne, les fans de Pelicans ont scandé pour qu’il revienne dans le match. C’était presque comme si Zion était resté sur le terrain, les Pélicans auraient pu gagner. Après le match, Gentry a déclaré que le personnel médical de l’équipe lui avait dit de retirer Zion quand il l’aurait fait (juste pour que nous sachions qui blâmer), et que Zion n’était pas content de sortir.

Bien sûr, il s’agit du long match, mais l’éclatement de sept minutes affiché par Zion semblait être un signe que les espoirs des Pélicans de se faufiler dans les séries éliminatoires n’étaient peut-être pas si infondés. En un éclair, nous sommes passés des sceptiques aux croyants; Zion a renversé l’énergie du jeu et marqué en quelques minutes. Il a voulu que son équipe prenne une avance tardive dans ce qui fut finalement une défaite de 121-117 et nous a tous demandé de voir quel genre d’impact il pourrait avoir. Maintenant, au lieu de s’accrocher aux petits éclairs qu’il a montrés dans les trois premiers trimestres et d’attendre jusqu’à ce qu’il retrouve son rythme, nous sommes encore une fois en attente.

Avant la saison, les Pélicans se sont mis en quatre pour dire que Zion n’était pas le sauveur de la franchise. Mais personne ne semblait écouter. Même le début de ce match était exubérant d’une manière que nous n’avons pas vue depuis peut-être les débuts de LeBron James en NBA, il y a 17 ans. À cette fin, le plus grand accomplissement de LeBron est qu’il n’a pas simplement rencontré le battage médiatique qui l’entourait quand il était adolescent; il l’a dépassé. Et pour une nuit, Zion l’a fait aussi.

Donc non, nous n’avons pas obtenu le dunk signature de Zion lors de sa première soirée, mais nous avons obtenu quelque chose de bien meilleur: les sept minutes de basket-ball les plus excitantes jusqu’ici cette saison.