Les débuts de Zion Williamson nous ont donné les 3 minutes les plus excitantes de la saison NBA

Il semblait que Zion Williamson ne soit pas à la hauteur de ce battage médiatique dans ce qui était considéré comme l’un des débuts les plus attendus de l’histoire de la NBA contre les San Antonio Spurs mercredi soir. La recrue des Pélicans de la Nouvelle-Orléans n’a marqué que deux points en première mi-temps, regardant rarement le panier et ne semblant généralement pas sûr s’il devait pousser son corps.

Plus que tout, Williamson avait l’air hors de la forme du basket-ball: il passait ses premières possessions à flâner sur le sol, et n’a jamais exposé sa combinaison de classe mondiale de vitesse et de puissance. Cela avait du sens après avoir raté les trois premiers mois de la saison suivant une opération du ménisque. Les choses ont commencé à changer au troisième trimestre lorsque Williamson s’est envolé pour un rebond hors zone impossible, puis a poussé la pause pour un seau de pélicans. Pourtant, il n’avait que cinq points alors que le match se dirigeait vers le quatrième quart.

Tout a changé dans l’image finale. Au cours de 3:08, Williamson a pris feu, marquant 17 points consécutifs pour la Nouvelle-Orléans à la suite d’un tir à quatre contre quatre à partir d’une portée de trois points. C’était tout ce que les fans de la NBA regardaient.

L’incroyable explosion de points de Williamson a donné à la Nouvelle-Orléans une brève avance, mais l’entraîneur-chef Alvin Gentry le retirerait peu de temps après. La Nouvelle-Orléans perdrait le match, 121-117, face à une équipe des Spurs contre laquelle elle se bat pour la tête de série n ° 8. Bien qu’il aurait été étonnant de voir Williamson rester dans le match quand il était chaud – rappelez-vous, la Nouvelle-Orléans a déclaré qu’il n’avait aucune restriction de minutes pour entrer dans la nuit, ce qui était évidemment faux – sa courte séquence de grandeur a toujours fourni l’une des plus exaltantes de la saison. des moments.

La dernière ligne de Williamson à son premier match: 22 points, sept rebonds, trois passes et cinq revirements en 18 minutes. Il a tiré 8 sur 11 sur le terrain et 4 sur 4 à trois points.

Nous avons fourni des mises à jour en direct pendant les débuts de Williamson toute la nuit. Suivez ce qui au départ ressemblait à une déception s’est transformé en quelque chose de spécial.

Avant-match et début des files d’attente pour les débuts de Zion

ESPN avait une caméra d’avant-match qui suivait Williamson pendant les échauffements.

Williamson est dans l’alignement de départ pour la Nouvelle-Orléans, en commençant par l’attaquant.

Premier quart

Zion n’a pas tiré sur le terrain avant le premier temps mort à la télévision, mais il a enregistré sa première passe décisive sur ce fil pour Brandon Ingram.

Williamson a raté son premier tir sur un flotteur près du panier avec 8h30 à faire au premier quart. Il a vérifié le jeu la prochaine possession. Son premier relais a duré 3h51. Il n’a pas réintégré le match au premier quart.

Deuxième quartier

Williamson a marqué son premier panier NBA après un rebond offensif et un retrait.

Les Spurs ont une avance de 43-31 au milieu du deuxième trimestre. Williamson a trois rebonds, mais n’a pas encore eu un grand impact. Il a abandonné avec 7:35 à jouer au deuxième quart-temps et n’est pas revenu.

Zion court comme s’il essayait d’éviter une blessure, ce qui est compréhensible, je suppose.

– Mike Prada. J’ai parlé (@MikePradaSBN) 23 janvier 2020

Les Spurs mènent les Pélicans, 60-51, à la mi-temps. Williamson a joué huit minutes et compte deux points, trois rebonds, une passe décisive et deux revirements.

Deuxième partie

Williamson est allé à la ligne de faute au début du troisième quart-temps et a partagé une paire de lancers francs:

Il a également eu deux revirements bâclés au troisième trimestre et un lay-up sur une passe décisive de son compatriote recrue Jaxson Hayes.

Il est parti au troisième avec 8:30 à jouer.

Cette passe de rebond et de transition de Zion au quatrième quart a été son jeu le plus impressionnant de la nuit à ce point.

Williamson a marqué 17 points consécutifs en 3:08 au quatrième quart. Il a frappé un pointeur à trois points, converti un lay-up alley-oop, a frappé trois autres, puis a terminé un post-feed à l’intérieur. Ensuite, Williamson a frappé trois autres et trois autres et a ajouté un lay-up. Après un début ennuyeux, Williamson a trouvé un moyen de le rendre passionnant au quatrième.

Voici les faits saillants des 17 points consécutifs de Williamson au quatrième trimestre:

Voici tous les trois points individuellement:

Williamson a terminé sa soirée avec 22 points en 18 minutes. Presque tous les dégâts sont survenus rapidement au cours du quatrième trimestre. Il a quitté le jeu peu de temps après et a terminé la soirée.

Cela résume:

Les Spurs ont gagné le match 121-117.