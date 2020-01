Les débuts spectaculaires de Zion Williamson en NBA, en chiffres

Le premier choix au repêchage général, Zion Williamson, a finalement fait ses débuts en saison régulière mercredi soir à la Nouvelle-Orléans, et son arrivée en NBA en valait la peine.

Williamson a été silencieux pendant la majeure partie du match, mais a explosé au quatrième quart pour donner aux Pélicans une chance de gagner le match. Williamson a marqué 17 points consécutifs pour les Pélicans au quatrième, mais a finalement été retiré du match par l’entraîneur Alvin Gentry, qui s’en tenait au plan strict des Pélicans pour le temps de jeu de Zion.

Si vous avez raté les débuts de Williamson, vous voudrez vérifier les faits saillants.

Williamson a terminé son premier match en carrière avec 22 points, 7 rebonds, 3 passes décisives et 5 revirements en 18 minutes d’action. Comment cela se compare-t-il aux débuts d’autres grands joueurs de la NBA? Examinons de plus près les chiffres.

1. Williamson avait le taux de score par minute le plus élevé de tous les joueurs de l’ère du chronomètre des tirs

2. La séquence de 17 points de Williamson a été historique

3. Le barrage à trois points de Williamson est sorti de nulle part

Williamson est allé 4-en-4 au-delà de l’arc au quatrième trimestre, et comme l’a noté Jrue Holiday après le match, Williamson a peut-être passé son temps à ajouter une nouvelle arme à son arsenal. Williamson n’a jamais touché plus de trois triplets en un match à Duke, et n’a touché que trois fois en quatre matchs avec les Blue Devils. Il a terminé sa seule saison universitaire en tirant 33 pour cent de trois.

Williamson est également devenu le premier joueur à passer 4-de-4 de trois à ses débuts.

.