Les déclarations d’Alan Velasco après s’être qualifié pour la Copa Sudamericana

Il a parlé de l’un des grands protagonistes du classement des indépendants dans la Copa Sudamericana.

Dans le jeu du but de Bustos, qui était essentiel pour le classement des “rouges” dans la coupe sud-américaine, Alan Velasco était l’un des principaux protagonistes. Le joueur de 17 ans a parlé de cette action: «Avant cette pièce, j’étais à moitié seul et ils l’ont retiré. Ils ont rejeté, Alan (Franco) a anticipé puis Fabri l’ouvre à droite. Quand j’ai regardé la zone, j’ai senti que je n’avais pas à jeter le centre et j’ai dû attendre un peu plus longtemps. Dieu merci, Fabri a réussi à convertir l’objectif. »

«Les messages sont arrivés de proches, d’amis, de la famille. C’était très agréable, ils m’ont dit que c’était une fierté pour eux », a-t-il dit à propos de ce qu’il a tiré après la pièce.

«C’est quelque chose d’incroyable pour ce que Bochini signifie pour Independiente et pour le football. Je suis heureux qu’il m’a félicité », a-t-il expliqué.

«Je suis arrivé au club à 9 ans, Claudio González et Mencho Balbuena m’ont emmené. J’ai commencé chez les enfants et puis je suis descendu. J’ai eu une excellente année en septième et cela m’a donné la chance que Berón m’élève en réserve jusqu’à ce que Holan me passe à Primera », et a ajouté:« Dans les matchs inférieurs, j’ai joué un accroc, mais à Reserva et Primera, c’était un autre rythme et ils m’ont jeté pour les bandes “, a déclaré le jeune footballeur, ajoutant:” C’est bien que l’entraîneur nous donne l’opportunité à tous les garçons. C’est quelque chose de très précieux et nous en sommes très reconnaissants. »

“Nous avons eu un mauvais moment ces dernières semaines mais je pense que nous allons progresser dans cette situation”, a-t-il conclu.