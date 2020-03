Les déclarations fortes de Pusineri après la défaite contre l’ouragan

Le “Rouge” s’incline face à l’ouragan par 1: 0 et l’inquiétude dans le club d’Avellaneda augmente de plus en plus. Lucas Pusineri a analysé le match, le DT a reconnu qu’il y avait une forte inquiétude. Sur les réseaux sociaux, les fans d’Independiente ont manifesté un inconfort intense.

«Tout s’inquiète. Nous pensions que le classement au Brésil allait être un coup de pouce mais ce n’était pas le cas », a commencé le DT indépendant qui a ensuite analysé:« La première fois que nous avons dominé mais nous manquions de profondeur et dans la seconde moitié après le but, nous ne pouvions pas les surmonter », a-t-il commencé en disant le DT du Rouge.

«Vous devez travailler mentalement. L’équipe a chuté émotionnellement », a-t-il reconnu à propos de l’un des problèmes de l’équipe. Il a également déclaré: “Nous essayons autant que possible d’inverser l’image.”

“Nous devons continuer à tester dans la recherche d’une équipe qui peut avoir un lifting”, a-t-il déclaré à propos de la solution.

Le directeur technique a conclu en disant: “Servons de rafraîchissement pour gagner, soyons un peu mieux.”