Les déclarations fortes de Verón et son possible départ d’Estudiantes

Au milieu de la pandémie de coronavirus, Juan Sebastián Verón a laissé la porte ouverte pour une éventuelle sortie du club.

Le président d’Estudiantes de la Plata s’est exprimé à La Cielo pour donner une interview à Acá Hay Una Escuela. Le manager a évoqué diverses questions et a commencé par dire: «Depuis 2006, quand je suis rentré, tout était debout dans le stade et le maire ne voulait rien savoir et ne savait pas comment résoudre cette situation. Sans aucun type de besoin, je me suis pleinement impliqué et il semblait normal de donner un coup de main au club. “

«Penser le stade comme celui que nous avons aujourd’hui, changer le sens de vivre un spectacle, est un défi. Tout commence à partir de là et vous devez réfléchir à la façon dont vous soutenez le club », a-t-il commenté à propos du stade.

«Nous le faisons avec des ressources ordinaires ou extraordinaires et tout est très dynamique et vous vivez avec l’échec. Vous voulez l’idéal mais ensuite vous ne pouvez pas, vous devez reformuler, changer au fur et à mesure et avancer », j’explique en fonction de comment cela a fonctionné.

“Tout cela a conditionné le sport. Vous en demandez toujours plus, vous n’êtes pas satisfait et cela vous amène à précipiter les processus de tout et tout a son temps. Comme cela s’est produit d’une certaine manière, cela doit se produire de cette façon, et non, car les interprètes ne sont pas les mêmes “, a-t-il ajouté.

Quand je parle de son avenir, je laisse beaucoup de questions: «il y a de l’usure et de nouveaux projets surgissent qui réveillent quelque chose. Il y a aussi une usure sur les gens … et il n’y a pas besoin d’irriter. Laissez le club marcher, laissez les gens venir avec une autre pensée. À un moment donné, c’est fini. “

#EDLP  Juan Sebastián # Verón: “Je ne peux pas confirmer au fan si je vais me présenter aux élections. Vous devez toujours reformuler les choses et savoir que le club ne peut pas être jugé parce que vous voulez garder un espace, vous devez continuer à continuer à l’améliorer. “# AcáHayUnaEscuela  pic.twitter.com/Cn1zTuFHRN

– Voici une école (@HayEscuelaEdeLP) 19 mars 2020

