Les Denver Nuggets ont le joueur le plus décevant de la NBA en Gary Harris

Il y a deux questions qui méritent d’être posées à propos de Gary Harris en ce moment. Les deux sont essentiels pour les Denver Nuggets, et leur ascension vers le titre NBA: “Que s’est-il passé?” et “Et s’il le retourne?”

Il y a deux ans, lorsque Harris avait 23 ans, seuls deux joueurs de son âge avaient en moyenne plus de ses 17,5 points par match: Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo. L’optimisme bouillonnant qui entourait le jeune noyau de Denver a été amplifié par la campagne d’évasion de Harris, comment il a si parfaitement complété Nikola Jokic et Jamal Murray dans une ligue de plus en plus entichée de tireurs sportifs à trois points qui ne pouvaient pas être intimidés à l’autre bout.

Denver semblait avoir un centre de franchise (pour le moins absolu), un meneur de franchise et une franchise complémentaire à tout faire. Les Nuggets ont perdu leur dernier match et ont à peine raté les séries éliminatoires, car une entorse au genou droit a empêché Harris de participer à 11 des 13 derniers matchs de la saison.

Cette année-là, seuls 24 joueurs avaient un taux d’utilisation supérieur à 20 et un pourcentage de tir réel supérieur à 59. Parmi eux, six en moyenne plus de minutes que Harris: LeBron James, Antetokounmpo, James Harden, Karl-Anthony Towns, Anthony Davis et Damian Lillard. Pas la pire entreprise!

Même alors qu’il luttait contre des blessures la saison dernière, l’avenir de Harris était prometteur. Il était ascendant, gracieux et, en théorie, exactement ce que chaque bonne équipe de la ligue souhaite avoir. Il s’est acquitté de lui-même et a avancé ses attentes dans son premier aperçu des séries éliminatoires. Mais aujourd’hui, avec Harris comme sans doute le joueur le plus décevant de la ligue, son jeu peut être un requiem pour leurs propres aspirations au championnat.

Le développement n’est pas linéaire et il existe une myriade de façons de décrire la stagnation imprévisible d’un joueur, mais la réalité est que Harris est passé de doubler en tant que contributeur actuel et précieux actif commercial, à une grande raison pour laquelle son équipe ne peut pas rayer le plafond ils le pourraient autrement. Les dernières semaines ont été un nadir particulièrement sombre. Au cours de ses 20 derniers matchs, Harris a une moyenne de 8,7 points, tirant à 35,2% depuis le sol et 23,9% derrière la ligne des trois points. Au cours de ses 15 derniers matchs, les Nuggets ont été surclassés de trois points avec Harris sur le terrain.

Son taux d’utilisation est un 15,3 en carrière. Son PER est de 9,0. Seuls trois joueurs ont au moins 30 minutes par match malgré un pourcentage de tir réel inférieur à 0,50: Harris, Darius Garland et R.J. Barrett. C’est une chute épique. Il y a deux ans, Harris a tiré 69% sur la jante et 40% au-delà de l’arc. Cette saison, il est tombé à 58 et 30% respectivement. Lors des 14 matchs éliminatoires de l’année dernière, il n’a marqué qu’une seule fois. Cette année, il a franchi la barre des 20 points une fois et a terminé avec neuf points ou moins dans 24 des 42 matchs auxquels il a participé.

Harris a 25 ans, 39 millions de dollars garantis au cours des deux prochaines saisons et la neuvième utilisation la plus élevée parmi tous ceux qui ont joué au moins 500 minutes dans sa propre équipe. C’est mauvais. Il est facile de dire que si ses combats se poursuivent et que Denver souhaite toujours atteindre les objectifs du championnat qu’ils sont assez jeunes pour atteindre, Harris devrait être échangé contre une pièce de puzzle différente. Mais combien d’équipes examineront son déclin et croiront qu’il est suffisamment récupérable pour déborder quelque chose qui, selon les Nuggets, peut les aider?

Lorsque les joueurs tombent, il y a généralement des indices qui nous permettent de tirer des conclusions rationnelles. Le déclin de Mike Conley peut superficiellement être imputé à l’âge et à son entrée dans un nouveau système. La même chose peut être dite à propos d’Al Horford, qui est également confronté à un chevauchement de position avec Embiid. La chute de Jokic en début de saison était due à sa taille gonflée.

Harris est plus difficile à décoder. Ce qui lui arrive peut être expliqué par les problèmes de santé auxquels il a été confronté au cours des deux dernières années, y compris l’adducteur serré qu’il joue actuellement et qui l’a également dérangé la saison dernière. Les hanches, les cuisses, les aines et les ischio-jambiers sont des parties délicates du corps pour un joueur dans le rôle de Harris, que ce soit sur les coupes dans la peinture de l’orchestration de Jokic ou sur la façon dont il doit se battre à travers les écrans et verrouiller son affectation sur l’autre extrémité. Mais si la santé était la seule raison d’une glissade aussi extraordinaire, il vaut la peine de se demander si le personnel médical de Denver laisserait même Harris jouer. Et il ne serait probablement pas capable de faire des trucs comme ça:

Là encore, plus tard dans le même jeu, cela ne se produirait probablement pas non plus:

Les Nuggets y ont un œil plus attentif que quiconque, et ils ont peut-être une supposition éclairée ou un moyen vérifiable d’expliquer l’impact de Harris en chute libre sur l’offensive. (Il a été indirectement choisi pour remplacer Malik Beasley, ce qui n’est pas le mauvais choix, mais une décision au résultat incertain néanmoins.) Les récents commentaires de l’entraîneur-chef des Nuggets, Mike Malone, n’ont divulgué aucune réponse définitive à une curiosité inquiétante:

“Quand vous regardez Gary à l’entraînement, quand vous le regardez s’entraîner dans ses sessions (de développement des joueurs), il tire les lumières du ballon”, a déclaré Malone. “Alors maintenant, j’espère, après un certain temps de repos, de retour, passer du temps avec son fils, sa famille et simplement se détendre … j’espère qu’il peut simplement aller jouer et ne pas exercer la pression qu’il exerce sur lui-même. Détendez-vous et jouez. »

À tout le moins, la saison de Harris nous rappelle que le sport fera toujours le trafic de façon inexplicable et aléatoire. Rien n’est garanti et de nombreuses statistiques ne sont pas prédictives.

Projetant où il était il y a deux ans avec où il devrait être aujourd’hui, les comparaisons contextuelles rendent sa pièce encore plus décourageante. Au cours de la saison 2017-18, Harris a dû naviguer dans des files d’attente qui avaient Jokic et Mason Plumlee dans la même zone avant. Murray n’était pas le meneur de jeu qu’il est maintenant, Jokic n’était pas la force singulière qui attire l’attention, et des milliers de possessions supplémentaires qui ont transpiré depuis avec Paul Millsap, Murray, Jokic et Will Barton ou Torrey Craig à ses côtés devraient renforcer la chimie de longue date qui donne à Denver un avantage sur la plupart de ses adversaires

Cela nous amène naturellement à nous demander à quoi ressembleraient les Nuggets si Harris revenait à son ancienne forme et faisait vaincre les Nuggets quatre fois en sept essais la randonnée himalayenne qu’elle devrait être. Harris, en moyenne, disons, 20 points par match – un tiers d’entre eux grâce à 40 pour cent de tir au-delà de l’arc – et ensuite en le comparant à la défense d’élite sur le ballon, aiderait à réduire les marges qui se situent actuellement entre Denver et les équipes de LA . Leur attaque scintillerait plus vivement qu’elle ne le peut actuellement dans les endroits difficiles – significatif, étant donné que les Nuggets ont déjà la sixième note offensive la plus élevée de la ligue.

À l’heure actuelle, 76% des buts sur le terrain de Harris à deux points sont aidés. Il y a deux ans, ce nombre était inférieur de 18%. Cette fragmentation offensive utile permettrait à Malone d’utiliser Harris de différentes manières, peut-être en réquisitionnant sa propre unité de banc, en affichant certains des côtelettes de jeu qui, autrement, étaient statiques. (Les groupes de bancs Harris plus ont réussi dans un petit échantillon.) Qu’en est-il des moyens qui débloquent un côté plus lissome au total, avec Jerami Grant et Michael Porter, Jr. turbo-énergisant la zone avant? Avec une attaque plus fiable, la polyvalence défensive de Harris permettrait une certaine créativité.

(“Je pense que vous auriez du mal à trouver un meilleur défenseur de périmètre dans la ligue”, m’a dit le directeur général des Nuggets, Tim Connelly, plus tôt cette saison, lors d’une conversation sur l’impact positif de la continuité sur leur défense.)

Au lieu de cela, Harris a échangé une lame tranchante contre une feuille de tireur émoussé. Ses lecteurs au panier ont chuté. Il termine moins de possessions en tant que manipulateur de balle pick-and-roll. Il fait en moyenne près de 10 coups de moins en zone avant qu’en 2018.

Son environnement évolutif pourrait aider à clarifier certains des points d’interrogation restants, mais comme une excuse qui n’est rien de plus que de la spéculation, et qui est en conflit avec le bon sens: plus votre taux d’utilisation est faible, plus vous devriez être efficace. Depuis sa troisième saison, Harris a dû s’adapter à l’ajout de Millsap, au développement de Barton et, plus récemment, à l’existence même de Porter. Ces joueurs méritent le ballon, et ce n’est pas comme si Denver faisait une erreur quand il choisissait de les attaquer.

Le sacrifice est généralement une bonne chose, mais si Harris ne peut pas l’utiliser à son avantage, un monde où il obtient le soleil dont il a besoin pour s’épanouir pourrait être celui où les Nuggets trouveront leur meilleur d’eux-mêmes. Tout ce que cela pourrait signifier, c’est plus d’occasions de sprinter du coin pour son transfert de dribble avec Jokic, une action qui fredonne une mélodie que seules leurs oreilles peuvent entendre. C’est un diable à gérer, surtout lorsque l’adversaire lui colle un petit défenseur:

Ce qui est arrivé à Harris, pour une raison quelconque, est un nid-de-poule que les Nuggets ne pouvaient pas voir sur leur route de 100 miles par heure vers l’échelon supérieur de la NBA. Porter est le complément de base qui peut un jour être leur deuxième meilleur joueur, mais en attendant que cela se produise (tout en gardant à l’esprit qu’il n’y a aucune garantie), la cohérence de Harris est ce qui peut les faire passer de la boutique à la haute couture. .

Parfois, Harris bouge toujours comme avant. Parfois, il déchire une fermeture, gronde vers la peinture et finit fort à travers ou sur la protection de la jante. Parfois, il sort du rebond les bras baissés pour appâter la défense. Parfois, il incarnera le rôle idéal.

Les Nuggets ne seraient pas un favori pour remporter le championnat même si Harris suivait son ancienne trajectoire, mais c’est parfois un mot pour les rêveurs. Et à moins qu’il ne répare son tir, reste en bonne santé et dégage régulièrement la même confiance qui, une fois que le plafond de Denver était devenu illimité, devenir quelque chose de plus sera beaucoup plus difficile que les Nuggets ne l’auraient jamais cru.