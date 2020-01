Les dernières nouvelles de Dembele et Diop alors que l’Atletico Madrid offre Lemar au Blues

La fenêtre de transfert de janvier bat son plein, mais ce fut un démarrage lent pour Frank Lampard et Chelsea.

Lampard a insisté sur le fait qu’il souhaitait apporter des améliorations à son équipe, en particulier en attaque, alors qu’il recherchait plus de joueurs cliniques dans la seconde moitié de la saison pour assurer la qualification pour la Ligue des champions de l’année prochaine.

Frank Lampard veut ajouter quelques ajouts à son équipe en janvier

Le patron anglais au visage frais a admis que son équipe n’avait pas la motivation contre les plus petites équipes et ils ont du mal à briser les équipes à Stamford Bridge – qui a été une telle forteresse pour la meilleure partie des années 2010.

Avec l’interdiction de transfert désormais divisée par deux, et donc purgée, Roman Abramovich sait qu’il doit dépenser l’argent si son équipe veut vraiment se classer parmi les quatre premiers.

Mais quelles sont les dernières nouvelles en termes de rumeurs concernant les joueurs potentiels entrants et sortants à Stamford Bridge?

Découvrez les meilleures et les plus récentes rumeurs de Chelsea ci-dessous…

Deal pour Diop?

Lampard est à la recherche d’un nouveau défenseur central, avec des points d’interrogation sur la capacité de Kurt Zouma et Andreas Christensen.

Un nouveau défenseur pour associer Antonio Rudiger à l’arrière est souhaité et selon l’Express, Issa Diop de West Ham est l’homme qui est maintenant pris pour cible par les chefs des Bleus.

Le Français a encore trois ans et demi sur son contrat au London Stadium et on pense que les Hammers hésitent à le vendre.

Cependant, Tottenham poursuit également Diop, qui a participé à 15 des 21 matches de Premier League de West Ham cette saison.

Chelsea a gardé un œil sur les progrès de l’ancien défenseur toulousain et pense que 40 millions de livres sterling sont une offre d’ouverture équitable pour le joueur de 23 ans.

Diop est recherché par Chelsea en janvier, selon des informations

Lemar offert

Chelsea aurait également eu la possibilité de signer Thomas Lemar en janvier – et le milieu de terrain de l’Atletico Madrid serait prêt à terminer un déménagement à Stamford Bridge.

Selon le Standard, une option d’attaque plus réaliste et moins chère serait Lemar d’Atleti, qui a du mal à s’adapter à la vie en Liga depuis son déménagement de Monaco en 2018.

L’international français est disponible en prêt pour un montant de 5 millions de livres sterling ou, alternativement, pour environ 50 millions de livres sterling si Chelsea veut signer le Français de façon permanente.

Arsenal a également envisagé une décision pour Lemar, mais Mikel Arteta estime qu’il a déjà suffisamment d’options en avant dans ses rangs.

Thomas Lemar aurait été offert à Chelsea

Mise à jour de Dembele

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas a confirmé que le club avait reçu des offres pour Dembele – mais insiste sur le fait que l’attaquant ne va nulle part ce mois-ci.

Lampard cherche à alléger la pression sur le jeune tireur d’élite Tammy Abraham ce mois-ci et aurait fait de Dembele l’une de ses principales cibles offensives.

On pense également que Manchester United souhaite signer Dembele, Ole Gunnar Solskjaer manquant Erling Haaland au Borussia Dortmund au début du mois.

Mais malgré la confirmation des offres reçues, Aulas a rejeté toute décision possible pour l’attaquant ce mois-ci.

Aulas a déclaré au site officiel de Lyon: «Moussa Dembele ne partira pas parce qu’il veut rester pour gagner quelque chose avec Lyon.

“Il y a eu des offres pour lui et pour d’autres joueurs mais aucune de celles que nous voulons garder ne partira en janvier.”

Moussa Dembele ne sera pas vendu par Lyon en janvier

