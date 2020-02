Les dernières rumeurs commerciales de la NFL et où nous aimerions voir chaque joueur aller

La NFL subit une cure de jouvence en 2020. Cette intersaison, une nouvelle convention collective et plusieurs quarts de haut niveau travaillant en libre arbitre pourraient changer beaucoup de choses sur l’apparence de la ligue avant même que nous arrivions au repêchage de la NFL.

Il existe une autre façon pour les équipes de réaliser des mouvements majeurs: les échanges. Ces dernières années, la NFL a été plus active sur le marché commercial autour du temps d’agence libre. La saison dernière, nous avons vu quelques surprises. Les Browns ont débarqué Odell Beckham, Jr., les Dolphins ont envoyé Ryan Tannehill aux Titans, et les Steelers ont déchargé Antonio Brown aux Raiders (moins on en dit sur celui-ci, mieux c’est).

Que pourrait apporter cette année? Il y a déjà des rumeurs qui tournent autour des joueurs qui pourraient être traités. Jetons un coup d’œil à la dernière conférence et à ce que nous aimerions voir se produire.

Le’Veon Bell, RB, Jets



Dernière rumeur: Ian Rapoport a rapporté que les Jets “n’ont jamais claqué la porte” sur le trading de Bell, qui s’est précipité pour un plus bas en carrière de 3,2 yards par course lors de sa première saison avec les Jets.

Où nous aimerions qu’il finisse: Miami Dolphins

Le match de course des Dolphins a fait cruellement défaut en 2019, surtout après avoir échangé le Drake kenyan contre les Cardinals au milieu de la saison. En fait, le quart-arrière de 37 ans Ryan Fitzpatrick était le meilleur rusher de Miami! Les Dolphins, qui ont le plus de place dans la NFL, n’auraient pas peur non plus du salaire de 13,5 millions de dollars de Bell. Les Jets, cependant, devraient en manger un peu.

Dernière rumeur: À l’approche de la moissonneuse-batteuse, les équipes de la NFL se préparent à voir si les Raiders seraient intéressés à traiter Carr.

Où nous aimerions qu’il finisse: Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Si les Raiders quittent Carr, c’est probablement parce qu’ils ont signé un autre quart-arrière – comme, par exemple, Tom Brady. Cela laisserait les Patriots sans quart-arrière partant. Carr est efficace et s’épanouirait dans une équipe avec un peu plus de stabilité, et Jon Gruden ne lui a jamais semblé complètement vendu. Certes, une partie de notre motivation pour vouloir ce commerce est de voir comment les fans de Raiders réagissent lorsque Carr remporte des matchs en Nouvelle-Angleterre, mais appelons cela un bonus.

Dernière rumeur: Ce n’est un secret pour personne que les Bengals repêcheront le quart-arrière Joe Burrow avec le choix global n ° 1, bien qu’ils seraient prêts à travailler avec Dalton sur un métier.

Où nous aimerions qu’il finisse: Titans du Tennessee

Récemment, Dalton n’a pas ressemblé au même quart-arrière qui a mené les Bengals en séries éliminatoires à cinq reprises au cours de sa carrière. Mais le Tennessee pourrait être le moyen idéal pour Dalton de prouver qu’il peut redevenir ce type. Les Titans resteront probablement avec Ryan Tannehill comme quart-arrière, soit avec l’étiquette de franchise, soit avec un contrat à court terme. Si Tannehill pouvait montrer que sa saison 2019 n’était pas un coup de chance, Dalton serait un remplaçant compétent pour lui. Et sinon, Dalton pourrait avoir son propre rachat au Tennessee.

Dernière rumeur: Diggs a effacé toutes les mentions des Vikings de ses comptes de médias sociaux – mais il est encore peu probable qu’il bouge.

Où aimerions-nous qu’il finisse: Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Quelle meilleure façon de convaincre Tom Brady de retourner dans le seul domicile de la NFL qu’il ait jamais connu qu’en lui offrant l’un des joueurs les plus explosifs de la ligue. La saison dernière, les 12 yards de Diggs par cible étaient les deuxièmes meilleurs de la NFL. Il pourrait être la menace profonde qui permet à Julian Edelman et Mohamed Sanu de prospérer en dessous, tout en donnant à N’Keal Harry, deuxième année, un peu plus d’espace le long de l’autre côté.

Dernière rumeur: Rapoport a déclaré que l’entraîneur-chef Sean McVay s’asseoirait avec Gurley pour discuter de leurs options, bien que tout échange devrait venir avant que Gurley ne reçoive un bonus de liste le 20 mars.

Où nous aimerions le voir finir: Buffalo Bills

Gurley sort d’une course de 857 verges en carrière, et il y a des questions évidentes concernant la santé de son genou gauche. Mais un arrière expérimenté comme Gurley pourrait compléter Devin Singletary, qui avait 775 verges et deux touchés en tant que recrue à Buffalo. Un match de course régulier sous Gurley serait également énorme pour Josh Allen. Cela pourrait soulager le jeune quart-arrière de la pression si fréquente.

Dernière rumeur: Les Cardinals pourraient bien payer une partie du plafond de 14,16 millions de dollars de Johnson si cela signifie qu’une autre équipe est prête à assumer le gros du contrat, selon Pro Football Talk.

Où nous aimerions qu’il finisse: Tampa Bay Buccaneers

L’été dernier, Bruce Arians a déclaré aux journalistes que même si Tampa Bay n’avait pas «un David Johnson ou un Todd Gurley», ça allait, car il ne croyait pas à payer beaucoup pour le poste. Peut-être que les Bucs se précipitant pour seulement 3,7 mètres par tentative en 2019 (28e dans la NFL) ont un peu changé d’avis. Si les Cardinals mangent une partie du salaire, les Buccaneers pourraient facilement se permettre de réunir Johnson avec l’entraîneur qui a fait de lui une superstar du football fantastique en 2016.

Dernière rumeur: Les Panthers sont au milieu d’une reconstruction, ce qui signifie qu’ils pourraient rechercher un partenaire commercial potentiel pour Newton – au moins une fois qu’il a réussi un examen physique.

Où nous aimerions qu’il finisse: Panthères de la Caroline

Newton a raté la majeure partie de la saison 2019 en raison d’une blessure au pied. Maintenant que les Panthers ont un nouvel entraîneur-chef, il est logique qu’ils souhaitent un nouveau départ chez le quart-arrière. Cependant, le meilleur endroit pour Newton serait pour lui de rester avec les Panthers. Il est le quart-arrière le plus victorieux de l’histoire de la franchise, et les remplaçants Kyle Allen et Will Grier n’ont pas exactement prouvé qu’ils représentaient l’avenir de Carolina.

Dernière rumeur: Les Lions auraient parlé à plusieurs équipes au sujet d’un échange pour Slay, qui entre dans la dernière année de son contrat à Détroit.

Où aimerions-nous qu’il finisse: Houston Texans

La faiblesse de Houston au cours des deux dernières saisons a été sa secondaire. Il a terminé 2019 au 29e rang de la ligue en verges par passes autorisées. L’ajout de Slay pourrait aider à changer cela. Slay a comptabilisé 19 interceptions et 104 passes défendues au cours de sa carrière. Il a été nommé membre de la première équipe All-Pro en 2017 et a été nommé dans trois Pro Bowls consécutifs.

Dernière rumeur: Le WDIV à Detroit a indiqué qu’il y avait eu des négociations commerciales entre Stafford et les Lions; cependant, le directeur général des Lions, Bob Quinn, a nié qu’ils achètent leur quart-arrière de longue date.

Où aimerions-nous qu’il finisse: Los Angeles Chargers

Les Chargers ont besoin de quelqu’un pour remplacer Philip Rivers, et Stafford pourrait intervenir. La saison dernière, Stafford est devenu le QB le plus rapide à atteindre 40 000 verges de passes en carrière et a connu sa meilleure année jusqu’à ce qu’une blessure au dos le marginalise. À 32 ans, Stafford devrait en avoir beaucoup dans le réservoir. Avons-nous mentionné la femme de Stafford, Kelly, qui a posté sur ses histoires Instagram qu’elle serait heureuse d’aller en Californie?