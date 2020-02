Les derniers développements Megxit, Gigi Hadid contre Jake Paul, et un honnête Ben Affleck

Megxit devient épuisant: Harry et Meghan auraient renoncé à leurs titres royaux et pourraient déménager à Malibu (0:00). Pendant ce temps, Gigi Hadid s’est adressée à Twitter pour défendre son petit ami, Zayn, contre YouTuber Jake Paul (0:00). Taylor Swift et son petit ami, Joe Alywn, ont célébré son anniversaire avec une copie de A Month in the Country in tow (0:00), et Ben Affleck tente l’honnêteté dans un profil du New York Times (0:00). De plus, des stars se sont présentées à Los Angeles cette semaine pour commémorer la vie de Kobe Bryant, sa fille et les sept autres personnes décédées dans un accident d’hélicoptère le mois dernier (0:00).

Hôtes: Juliet Litman et Amanda Dobbins

