Malgré toutes les attentes que Jadon Sancho quittera le Borussia Dortmund cet été pour retourner en Angleterre, les derniers rapports ont jeté une clé dans les travaux.

Chelsea, Manchester United et Liverpool ont tous gardé un œil sur la starlette de 19 ans, qui était en pleine forme cette saison.

32 matches ont permis un retour de 16 buts et 18 passes décisives, et Sancho a même battu Lionel Messi pour devenir le premier joueur des cinq meilleures ligues européennes à atteindre le double des deux statistiques.

Il n’est pas surprenant que Sancho soit recherché par certains des plus grands clubs européens, et même si un retour en Angleterre a été envisagé trois ans après avoir quitté l’académie de Manchester City pour Dortmund, le Real Madrid et Barcelone aimeraient également l’adolescent.

Cette saison a longtemps été considérée comme la dernière de Sancho avec BVB, avec un transfert estival attendu – seule l’OMS le signe qui reste à décider.

Cependant, des informations ont été publiées en Allemagne indiquant que cela pourrait ne plus être le cas.

Ruhr Nachrichten affirme que Sancho n’a pas encore décidé s’il veut vraiment partir et n’a certainement pas dit à Dortmund qu’il quitterait le Westfalenstadion à la fin de la saison.

En fait, Sancho, qui est contracté jusqu’à l’été 2022, peut rester pendant six mois supplémentaires et ne quitter le BVB qu’en janvier 2021 sans aucune chance que son intérêt disparaisse.

Le seul avantage pour les clubs intéressés si Sancho reste en Allemagne au-delà de la fin de ce mercato estival est que son prix demandé devrait baisser car il sera six mois plus près de la fin de son contrat.

Cependant, Dortmund devrait toujours exiger près de 100 millions de livres sterling pour l’ailier, qui avait été estimé à environ 120 millions de livres sterling s’il était vendu cette année.

