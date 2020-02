Sans aucun doute, la sanction contre Manchester City par l’UEFA le laissant sans jouer de champion pour les deux prochaines années a été un bâton dans les buts futurs, mais aussi comme modèle. Avec cela, il y aura moins de joueurs qui veulent rejoindre la discipline citoyenne deux et plus ceux qui veulent partir à la recherche du “orejona”. Possibilités de quitter le club qui abondent, mais dans lequel on trouve 5 qui sont très susceptibles:

1. De Bruyne

Le Belge de 28 ans est arrivé à maturité à Manchester. Depuis son arrivée, il a été un rendez-vous avec tous les entraîneurs et, avec Guardiola, semble avoir trouvé son plein football. Ajouter 15 passes cette saison, c’est 5 du record d’Henry et c’est sans aucun doute l’une des grandes possibilités de marché pour tous les grands.

Nous verrons s’il suffit de remporter un Premier ce qui est impossible cette année ou préférer relever un autre club le défi de gagner les Champions après plusieurs tentatives infructueuses à Manchester.

Destinations possibles: Real Madrid, Bayern Munich, Barcelone, Juventus ou PSG

2. Kun Agüero

Il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la ville au premier ministre. Il est une légende du club, capitaine et tire la voiture avec ses objectifs depuis son arrivée en 2011. Une star qui, s’il reste dans le club pendant la sanction, aura 34 ans quand il pourra à nouveau disputer la Ligue des champions.

C’est le désir des grands clubs européens et sûrement cet été ils essaient de voir leurs encouragements à partir. Agüero a toujours fait savoir qu’il voulait terminer sa carrière au club Don de commencé: Indépendant, donc si cet été sort ce serait aussi une possibilité.

Destinations possibles: Indépendant, Le Real Madrid ou Barcelone (envie de jouer avec son ami Messi dans un club)

3. Leroy Sane

Il a 24 ans, il est l’avenir du football allemand et songe à quitter le club pour le Bayern Munich depuis l’été. Sur le marché d’hiver, le transfert a également été tenté mais aucun accord n’a été trouvé, mais cette sanction semble être l’argument définitif pour la Ville de laisser sortir une de ses stars vers la Bundesliga.

Destinations possibles: Bayern Munich

4. Ederson

La malchance pour Ederson est d’être né à une époque où dans sa sélection il doit vivre avec Alisson, gardien de but de l’équipe championne d’Europe, et dans le monde des gardiens de but avec les deux meilleurs au monde: Oblak et Ter-Stegen.

Malgré cela, tout le monde connaît le niveau qu’il chérit et il ne manquera certainement pas de prétendants pour sa jeunesse et un bon jeu de jambes, quelque chose qui fait défaut aujourd’hui.

Destinations possibles: Real Madrid, Juventus ou PSG

5. Raheem Sterling

Il est l’un des meilleurs joueurs anglais, Manchester City et le monde. Certes, vous ne serez pas suffisamment valorisé au sein de votre club, mais à l’extérieur, vous êtes conscient de sa qualité. C’est l’occasion de sortir. Il a déclaré à plusieurs reprises que l’un de ses souhaits était d’essayer à l’étranger, c’est donc une occasion parfaite.

Il ne manquera sûrement pas de prétendants, en fait, le Real Madrid l’a déjà testé en cas d’échec de Hazard.

Destinations possibles: PSG, Real Madrid, Barcelone ou Juventus

