Les détails choquants de la rencontre avec DeAndre Hopkins

Les Texans de Houston ont été universellement exclus pour avoir échangé le grand récepteur DeAndre Hopkins dans ce qui semble être un accord incroyablement déséquilibré avec les Cardinals, et la transaction a laissé beaucoup de gens se demander ce qui se passait à Houston.

Lors d’une apparition sur Get Up d’ESPN mercredi, Michael Irvin a partagé les détails choquants d’une conversation qu’il a eue avec DeAndre Hopkins à propos du déménagement, et les révélations de Hopkins ont laissé beaucoup de gens dans le monde de la NFL abasourdis. Selon Hopkins, l’entraîneur des Texans, Bill O’Brien, était mécontent que Hopkins ait «trop d’influence» dans les vestiaires et a convoqué une réunion avec son grand receveur. Lors de cette réunion, O’Brien a comparé Hopkins à Aaron Hernandez et a critiqué Hopkins pour avoir les mères de ses enfants autour.

“Il a dit” Michael, c’était un peu une lutte de pouvoir là-bas, parce que Bill O’Brien, l’entraîneur O’Brien pensait avoir trop d’influence sur les vestiaires. “Il a appelé DeAndre Hopkins lors d’une réunion pour en parler et pour sorte de, je suppose, hacher. Lors de cette réunion, il a commencé la réunion en disant à DeAndre Hopkins ceci – cela m’a époustouflé quand DeAndre m’a dit cela.

Il a dit à DeAndre Hopkins, il a dit “Hé, la dernière fois que j’ai dû avoir une réunion comme celle-ci, c’était avec Aaron Hernandez.” J’étais comme “quoi, il a mis Aaron Hernandez dans cette réunion?” «Il a dit:« Michael, cela m’a époustouflé qu’il allait même en parler. Je n’ai jamais eu d’ennuis, je ne sais pas pourquoi il m’assimilerait à Aaron Hernandez. »

Et à partir de là, la réunion s’est juste détériorée. Il s’est mis à parler de DeAndre Hopkins – DeAndre Hopkins a quelques enfants de femmes différentes – il a dit à DeAndre qu’il n’aimait pas qu’il ait ses «bébés mamans» quelquefois, et de là, je pense que la relation s’est mal passée. »

Les analystes et les fans de la NFL ont été stupéfaits.

.