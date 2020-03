Les diffuseurs d’ESPN rôtissent les choix de mode de Russell Westbrook

Russell Westbrook est connu pour faire des choix de mode audacieux, mais selon ses normes, sa tenue samedi était relativement docile. Pourtant, alors qu’il était assis sur la touche lors de la défaite des Houston Rockets contre les Charlotte Hornets, Westbrook a attiré l’attention de l’équipe de diffusion ESPN, qui a commencé à rôtir sauvagement sa tenue.

Il portait un oxford blanc (boutonné en haut) avec une veste de costume et un short de costume. Un diffuseur a appelé la tenue: «Affaires en haut, fête en bas». Après avoir fait quelques blagues sur la tenue, un autre des diffuseurs a fait marche arrière en disant que Westbrook avait l’air “très pointu”. Voici un aperçu du moment.

Le style ne devrait plus surprendre les gens de la NBA. LeBron James et les Cavaliers ont porté des combinaisons à bascule avec un short. Draymond Green a barboté avec Trae Young. Si nous allons parler de shorts et de vestes assortis, nous devrions vraiment revenir à la tenue en peau de serpent de James Harden. Mais LeBron a fondamentalement normalisé le short de costume, pour le meilleur ou pour le pire.

Voici un aperçu de l’ensemble de la tenue, qui, encore une fois, est assez standard.

Les blagues étaient solides. Mais ce costume est passable.

.