Les discussions ouvertes de Chelsea avec le Real Madrid pour le défenseur central Achraf Hakimi, éblouissant prêté au Borussia Dortmund

Chelsea aurait “ouvert des pourparlers” avec le Real Madrid sur un accord pour Achraf Hakimi alors que Frank Lampard intensifie sa recherche d’un nouveau latéral arrière cet été.

L’international marocain a impressionné sur son prêt de deux ans avec le Borussia Dortmund, en particulier cette campagne, marquant trois buts et ajoutant dix passes décisives en 23 matches de Bundesliga.

Hakim est une cible estivale annoncée pour Chelsea

Selon le Sunday Mirror, Lampard est un admirateur de Hakimi, qui peut être déployé à la fois comme arrière droit ou gauche ou comme ailier et tient à l’amener à Stamford Bridge cet été.

Renforcer ses options d’arrière gauche est désormais en tête de liste des priorités de Lampard, Emerson Palmieri ou Marcos Alonso n’en faisant pas assez pour convaincre le patron des Bleus qu’ils sont une option à long terme.

On pense que les chefs Bernabeu ne feront des affaires pour Hakimi que lorsque la fenêtre de transfert ouvrira en été.

Plus tôt cette semaine, le joueur de 21 ans a admis qu’il n’était pas sûr de son avenir et a révélé qu’il n’avait pas été en contact avec le Real Madrid pour savoir s’il reviendrait au club.

«Il était difficile de quitter le Real Madrid, mais si vous n’avez pas la possibilité de participer, c’est bien de chercher à jouer plus de minutes.» il a dit à El Chringuito.

“Je voudrais continuer à jouer. Je suis jeune et je serais heureux si je continuais à participer au Real Madrid.

“Je n’ai reçu aucun appel du Real Madrid depuis mon départ.”

